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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

بررسی کشت انگور در خاک‌های شور توسط محققان کشور

بررسی کشت انگور در خاک‌های شور توسط محققان کشور

محققان کشور با انجام پژوهشی در صدد هستند ژنوتیپ های انگور مقاوم به شوری را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محققان کشور در دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی با عنوان «بررسی تحمل به شوری برخی ژنوتیپ های انگور به منظور انتخاب پایه» را آغاز کردند.

هدف از این تحقیق بررسی تحمل شوری و نحوه توزیع یون‌های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونه «ویتیس وینیفرا» شامل شاهرودی (سرخ فخری)، سفید فخری، سبز انگور، دیوانه کاشمر، SH068 و GT01 در شرایط گلخانه‌ای بود.

با توجه به اینکه مناطق مختلف در ایران با مشکل شوری دست و پنجه نرم می‌کنند در این طرح پایه‌های مناسب برای پیوند انگور که شوری را تحمل کنند مشخص شد.

کد مطلب 4563049

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