به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محققان کشور در دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی با عنوان «بررسی تحمل به شوری برخی ژنوتیپ های انگور به منظور انتخاب پایه» را آغاز کردند.

هدف از این تحقیق بررسی تحمل شوری و نحوه توزیع یون‌های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونه «ویتیس وینیفرا» شامل شاهرودی (سرخ فخری)، سفید فخری، سبز انگور، دیوانه کاشمر، SH068 و GT01 در شرایط گلخانه‌ای بود.

با توجه به اینکه مناطق مختلف در ایران با مشکل شوری دست و پنجه نرم می‌کنند در این طرح پایه‌های مناسب برای پیوند انگور که شوری را تحمل کنند مشخص شد.