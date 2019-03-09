عنوان سومی بدمینتون قم در لیگ دسته اول حاصل کار یک ساله بود

سجاد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور تیم هیئت بدمینتون قم در لیگ دسته اول کشور و کسب مقام سوم این مسابقات اظهار داشت: بازیکنان تیم هیئت بدمینتون قم در دور برگشت لیگ دسته اول کشور و طی ۳ بازی فشرده تمام توان خود را به کار بستند البته این ۳ بازی، مرحله پایانی کار بود و تیم ما یک سال است که برای این مسابقات تلاش و تمرین می‌کند و روندی طولانی برای کسب عنوان سوم لیگ دسته اول طی شده است.



وی افزود: گاهی اوقات بداقبالی گریبان یک تیم یا یک ورزشکار را می‌گیرد و اگر این بداقبالی گریبان گیر تیم هیئت بدمینتون قم نشده بود تیم ما می‌توانست حتی قهرمانی لیگ را جشن بگیرد. ما باید با تمرکز بیشتری در بازی با پاک چوب سیستان و بلوچستان ظاهر می‌شدیم اما این فرصت را از دست دادیم و باید این موضوع را بپذیریم.



این بدمینتون باز جوان قمی گفت: کسب عنوان سومی لیگ دسته اول به خودی خود قابل قبول است و در مرحله نهایی که همه تیم‌ها سطح بسیار نزدیک به هم داشتند رقابت نفس گیر بود و همین موضوع، دلیلی بر شایستگی همه تیم‌ها و همچنین ارزش مقام سومی تیم بدمینتون است.



ترابی عنوان کرد: تمرکز ما بر سال آینده خواهد بود و باید از تجربیاتی که به دست آوردیم برای حضور در لیگ برتر استفاده کنیم. بدمینتون قم تیمی بومی و جوان دارد و می‌توانیم در آینده کارهای مهم‌تری انجام دهیم و نتایج بهتری کسب کنیم.



وی تصریح کرد: مدتی به دلیل مشغله تحصیلی از میادین دور بودم و برنامه من این است که در بازگشت به میادین به طور جدی‌تر بدمینتون را در بخش قهرمانی دنبال کنم. این انگیزه برای جنگیدن در بدمینتون وجود دارد و می‌خواهم عناوین بزرگ‌تری به دست بیاورم.