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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد:

برف‌روبی ۲۵۰۰ کیلومتر راه در لرستان/ ۱۱۰۰ تن شن و نمک مصرف شد

برف‌روبی ۲۵۰۰ کیلومتر راه در لرستان/ ۱۱۰۰ تن شن و نمک مصرف شد

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به برف‌روبی دو هزار و ۵۷۰ کیلومتر از راه‌های این استان گفت: تلاش راهداران برای بازگشایی محورهای روستایی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: درپی بارش مداوم باران و برف در شب و روز گذشته، عوامل راهداری با تمام توان از انسداد محورهای مواصلاتی جلوگیری کردند.

وی افزود: در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی اصلی و شریانی استان باز است و تلاش بی‌وقفه راهداران در محورهای روستایی ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۱ نفر راهدار با در اختیار داشتن ۱۰۲ دستگاه ماشین‌آلات مشغول برف روبی و خدمت‌رسانی به مسافران بوده‌اند، اظهار کرد: درمجموع در این مدت دو هزار و ۵۷۰ کیلومتر باند برف روبی و یک هزار و ۱۱۰ تن شن و نمک برای عملیات برف روبی و یخ‌زدایی از سطح جاده استفاده شده است.

شرفی خاطرنشان کرد: در مدت یادشده حدود ۲۵ مورد ریزش مقطعی در جاده‌های استان شاهد بودیم که با همت همکاران راهدار در کمترین زمان ممکن برطرف شد.

کد مطلب 4563171

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