هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شفت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه انتخابات معتمدین هیأت اجرایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان ضمن گرامیداشت نام و یاد شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت اظهار کرد: آیت الله رئیسی از جنس مردم برای مردم بود و همیشه برای رفع مشکلات ملت پیش قدم بود و برای مردم هیچگاه خسته نمی‌شد.

وی افزود: رفع مشکلات مردم و خدمت صادقانه برای مردم و در میان مردم و جهادی عمل کردن در تمامی حوزه‌ها، برای رئیس جمهور شهیدمان از جان خودش با ارزش تر بود.

فرماندار شفت با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیر گفت: حضور پرشور و بی سابقه مردم در تشییع باشکوه رئیس جمهور شهید و همراهانش، موجب امیدواری است که مردم قدرشناس ایران اسلامی بار دیگر ثابت کردند که نظام مقدس جمهوری اسلامی پرشور و همچنان پا برجا است و یقیناً ثمره این حضور میلیون‌ها را در انتخابات باشکوه پیش رو خواهیم دید.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شفت صیانت از آرای مردم را تکلیف اصلی همه دست اندرکاران چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانست افزود: همه نسبت به برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات وظیفه داریم و بایستی تمام ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری انتخابات پر شور با مشارکت حداکثری مردم به کار گرفته شود.

پایان این جلسه در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع تشکیل هیأت‌های اجرایی، با حضور معتمدین دعوت شده که با تأیید هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان انتخاب گردیده، با رأی گیری بین معتمدین حاضر، اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان شفت انتخاب شدند.

اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، به شرح ذیل است:

«اسد الله زاد فلاح» (منتخب معتمدین)، «سید گلمیر فیاضی» (منتخب معتمدین)، «هادی یوسفی» (منتخب معتمدین)، «حمید ذرعی فروش» (منتخب معتمدین)، «محمد حسین اسماعیلی» (منتخب معتمدین)، «احمد نصرالهی» (منتخب معتمدین)، «حسین اسلامی» (منتخب معتمدین)، «محمد تقی صالحی» (منتخب معتمدین)، «علیرضا خداشناس» (نماینده شورای شهرستان)

اعضای علی البدل هیأت اجرایی انتخابات نیز مرتضی محمدی، سامان قاسمی، امین مقدم، علیرضا فرحناک و حجت عبدلی انتخاب شدند.