جنبش های معنوی نوپدید ذهن افراد را شست و شو می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه شعبده شوم با موضوع بررسی جنبش‌ها و فرقه‌های نو پدید، با حضور صدرا حافظ (پژوهشگر عرفان‌های نوپدید و مدرس دانشگاه ادیان) و مژگان امراللهی (محقق و پژوهشگر حقوق بین الملل و معنویت‌های نو ظهور) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه صدرا حافظ با اشاره به موضوع ظرفیت شناسی و جرم انگاری جنبش‌های معنویت سکولار، گفت: آمریکا از جمله کشورهای لیبرالی است که تکثر مذهبی در آن به شدت زیاد است. سبک زندگی افراد در آمریکا در احوال شخصیه تا حدی محترمانه است که در نظم عمومی اختلال ایجاد نکند، در حالی که برخی از آزادی‌های مردم این کشور آزادی‌های دیگران را مختل می‌کند.

این پژوهشگر عرفان‌های نوپدید با اشاره به اینکه فردگرایی در آمریکا باید تا حد رعایت نظم عمومی گستردگی داشته باشد، عنوان کرد: فردگرایی مهم‌ترین و جدی تری پیامد سکولاریسم است، بر همین اساس برخی از جنبش‌های دینی که محصول سکولاریسم هستند با عنوان خودکیشی در آمریکا نمود پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از معنویت‌های نوین روانشناسی به عنوان یک معنویت یا دین شناخته می‌شود، تصریح کرد: در کشور آمریکا در حدود نظم عمومی محدودیت و اعمال و قوانین بسیار جدی و متعدد وجود دارد.

صدرا حافظ با اشاره به اینکه اوشو پس از اخراج شدن از هند در آمریکا آشرام خود را تأسیس می‌کند، اظهار داشت: اوشو پس از مدتی از آمریکا به جرم شیادی اخراج می‌شود، در حالی که بیشتری آموزه‌های اوشو در این کشور واقع شده اند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اتهامات جنبش‌های نوین دینی به بحث انحصار گرایی آنها مربوط می‌شود. به عبارت دیگر جنبش‌های مختلف دینی مذهب رایج کشور خودشان را منحرف می‌دانند و خودشان را به انحصار محقّ تعریف می‌کنند.

این پژوهشگر عرفان‌های نوپدید در مورد کلیساهای حاضر در قرون وسطی، اظهار داشت: تفتیش عقاید یکی از مهم‌ترین اتهاماتی بود که در قرون وسطی کلیساها با آن درگیر بودند، چرا که کلیسا در آن موقع بخش خصوصی افراد ورود می‌کرد.

در ادامه برنامه شعبده شوم از شبکه رادیویی گفت و گو مژگان امراللهی با اشاره به ماده ۳۰ منشور حقوق بشر، گفت: بر اساس این ماده از منشور حقوق بشر هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تقسیم شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هریک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی را انجام دهد.

وی افزود: رهبران فرقه‌های در سراسر دنیا سعی می‌کنند آزادی‌های پیروان خودشان را از بین ببرند.

این پژوهشگر حقوق بین الملل و معنویت‌های نو ظهور در ادامه تاکید کرد: آزادی عقیده از جمله مهم‌ترین آزادی‌هایی است که رهبران فرقه‌های مختلف سعی در از بین بردن آن دارند.

وی با اشاره به اینکه هیچکس اجازه ندارد مطالعه و روند صحیح مطالعه را از افراد سلب کند، عنوان کرد: رهبران فرقه‌های مختلف تحت عنوان شست و شوی مغزی آزادی در عقیده را از پیروان خود سلب می‌کنند و آنها را به ماشین‌های انسان نما و مبلغ‌های اندیشه‌های رهبران مبدل می‌کنند.

مژگان امراللهی با بیان اینکه رهبران جنبش‌های مختلف همیشه عقاید پیروان خود را تفتیش می‌کنند، تصریح کرد: رهبران جنبش‌های نوپدید به طرق مختلف سعی می‌کنند تا ذهن پیروان خود را مورد جستجو قرار داده و پس از به دست آوردن اطلاعات ذهن آنها را مدیریت کنند.