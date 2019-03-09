جوان لهستانی در حرم مطهر رضوی به دین مبین اسلام مشرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جوان که نام رضا را برای خود برگزید پس از تشرف به دین مبین اسلام اظهار کرد: در رشته زبان و ادبیات عرب درس خواندم و همین امر زمینه آشنایی من با این دین را فراهم کرد.

وی افزود: از ۶ سال پیش تحقیقات خود را آغاز کردم و از همان ابتدا با صحبت‌هایی که مسلمانان سنی مذهب راجع به این دین داشتند جذب اسلام شدم، اما این مذهب نتوانست به تمام سوال‌هایم پاسخ بدهد و مذهب شیعه را منطقی‌تر و زیباتر یافتم.

رضا ادامه داد: اسلام واقعی را باید در مذهب شیعه شناخت، زیرا علاوه بر اینکه راه بحث و گفتگو را باز می‌گذارد و به سوالات پاسخ می‌دهد، حقایق را بازگو می‌کند و می‌توانیم راجع به آن بحث و گفتگو کنیم.

وی با بیان اینکه شیعه و کاتولیک به عنوان دو مذهب کلیدی در اسلام و مسیحیت، از شباهت‌های قابل توجهی برخوردارند، افزود: به غیر از شباهت‌ها در حوزه آئین‌ها، نمادها و شعائر دینی شاید بزرگترین وجه اشتراک برابری تعداد امامان معصوم (ع) و حواریون حضرت مسیح است که در واقع این افراد همانند امامان واسطه ارتباط بشر با خداوند هستند.

این تازه مسلمان بیان کرد: نقطه آغازین گرایش من به اسلام، کشور ایران و سابقه تاریخی آن است؛ آنچه که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و مهمان‌نوازی که ایرانیان نسبت به لهستانی‌ها داشتند نشان می‌دهد که مردمانی با اعتقاد و مسلمانانی راستین هستند و همین امر باعث شد که جذب عقایدشان شوم و این رابطه خوب، شروعی دوباره برای من بود.

وی با اشاره به اینکه در لهستان دین مسئله‌ای شخصی است و هر کسی می‌تواند آزادانه هر مذهبی داشته باشد، افزود: خیلی خوشحال هستم از اینکه این تجربه جدید و زیبا را در این مکان مقدس و در جوار امام رئوف و مهربان داشتم.