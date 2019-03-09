شرط فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در دماوند داشتن مجوز محلی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری ظهر شنبه در حاشیه برگزاری آخرین نشست شورای اداری دماوند در جمع خبرنگاران در خصوص بازنشستگی ایشان اظهار داشت: هر سال برای کسانی که حائز احراز بازنشستگی می‌شوند سازمان مربوطه این بازنشستگی را اعلام می‌کند و فرد توسط بالاترین رئیس دستگاه معرفی می‌شود و این روند عرف اداری است و ما تابع قانون هستیم.

صفری افزود: از لحاظ قانونی با توجه به قانون خدمات کشوری کسانی که شرایط بازنشستگی را دارند فقط با نظر بالاترین رئیس دستگاه می‌توانند به کار ادامه دهند و یا از کار خارج شوند لذا ما منتظر نظر بالاترین رئیس دستگاه یعنی استاندار هستیم.

وی بیان داشتیم: طول خدمت مهم نیست و من مطمئنم پس از من نیز همین سیاست‌ها اجرا خواهد شد چرا که مسائل مهمی مثل سند توسعه و اجرای طرح‌های گردشگری را در این شهر نهادینه کرده‌ایم که ادامه پیدا خواهند کرد.

فرماندار دماوند گفت: جابه جایی مدیران یک کار قانونی است و اینکه در فضاهای مجازی مطالبی منتشر می‌شود که مردم را نگران می‌کند اما جای نگرانی نیست و اعلام می‌کنم که بنده تا کنون هیچ برنامه برای کاندیداتوری ۹۸ ندارم.

صفری در خصوص بحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اذعان داشت: این فروشگاه‌ها برای اشتغال و تسهیل خرید و فروش مردم توسط دولت مجوزهایی را دریافت می‌کنند، اما در دماوند ما مشروعیت کار این فروشگاه‌ها را مشروط به داشتن مجوزهای محلی می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید مجوزهای محلی را نیز کسب کنند و در این راستا ما بر اساس سیاست‌های کلان کشوری تصمیم گیری می‌کنیم و چیزی که مورد توجه ما در دماوند بوده است این است که باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فعالیت در دماوند مجوزهای محلی را کسب کنند.