به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، گروهی از پژوهشگران دانشگاه شیکاگو، در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده اند که می‌توان هزینه تولید این دوربین‌ها را تا حد زیادی کاهش داد.

دوربین‌های مادون قرمز با شناسایی منابع نور نامرئی که چشم انسان قادر به دیدن آنها نیست، از آنها برای شناسایی اشیای مختلف و ثبت تصویر آنها بهره می‌گیرند.

مهم‌ترین بخش‌های به کارگرفته شده در هر یک از این دوربین‌ها را لایه‌هایی متعدد از نیمه هادی‌ها تشکیل می‌دهد. از این نیمه هادی‌ها برای پردازش گسترده و دقیق هر تصویر استفاده می‌شود که فرایندی هزینه بر نیز هست.

اما با استفاده از برخی نانوذرات بسیار کوچک در طراحی این دوربین‌ها که به ذرات کوانتومی مشهور شده اند می‌توان دوربین‌های مادون قرمز ارزان قیمتی تولید کرد که از دقتی مشابه با دوربین‌های مادون قرمز گران قیمت برخوردارند. این فناوری پردازش و ثبت تصاویر را هم در عرض چند دقیقه ممکن می‌کند.

کشف جدید حتی می‌تواند برای طراحی دوربین‌های مادون قرمز قابل نصب بر روی گوشی‌های هوشمند یا خودروهای خودران نیز به کار گرفته شود. چنین تحولی استفاده از تلفن‌های همراه برای انجام بسیاری از تحقیقات علمی را ممکن کرده و شناسایی موانع را برای خودروهای خودران تسهیل می‌کند.