بدمینتون قم در لیگ دسته اول تنها بر بازیکنان بومی اتکا کرد

محمد حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور تیم بدمینتون قم در مسابقات دسته اول مردان کشور اظهار داشت: تنها تیمی که در مرحله نهایی لیگ دسته اول بدمینتون بازیکن غیر بومی جذب نکرد و تمام نفرات آن بومی بودند تیم هیئت بدمینتون قم بود و ما بر توان بومی بدمینتون قم اتکا کردیم.



وی افزود: اگر تیم بدمینتون قم در دیدار اول مرحله نهایی برابر پاک چوب سیستان و بلوچستان در مسابقات دوبل اشتباه نمی‌کرد و بازی برده را به حریف واگذار نمی‌کرد ما به عنوان تیم اول و قهرمان مسابقات دسته اول شناخته می‌شدیم اما از دست دادن یک بازی در جریان رقابت با نماینده سیستان سرنوشت مسابقات را تغییر داد.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: از عملکرد تیم بدمینتون قم در دسته اول راضی هستیم و بازیکنان ما از این حضور پرشور انگیزه کسب کرده‌اند. بازیکنان ما در قم بازیکنان ملی پوش را شکست دادند و برای ما در این مقطع، همین کفایت می‌کند و به ما امید می‌دهد تا در آینده اهداف بزرگ‌تری را ترسیم کنیم.



حسین زاده بیان داشت: سال ۹۸ برای ما سال پرکار و مهمی خواهد بود و باید بیشتر برای رشد بدمینتون قم تلاش کنیم. تیم ما در لیگ دسته اول سوم شده و ممکن است فدراسیون بدمینتون مجوز حضور تیم ما در لیگ برتر ۹۸ را نیز صادر کند که در این صورت باید با تیمی آماده و کم اشتباه مهیای ورود به سطح اول بدمینتون ایران شویم.

وی با تشریح موفقیت‌های بدمینتون قم در سالی که گذشت عنوان کرد: سال ۹۷ از زمانی که مدیریت هیئت بدمینتون دستخوش تحول شد سال خوبی برای بدمینتون بود. در حوزه استعدادیابی دختران، یکی از دختران بدمینتون باز قم به تیم ملی دعوت شده و در بخش پسران نیز یک نماینده در استعدادیابی تیم ملی داریم.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: معین کشاورز به عنوان یک بازیکن نوجوان مقام سوم مسابقات جوانان را کسب کرد. در مسابقات پیشکسوتان مدال‌های رنگارنگی به دست آوردیم و در بخش بانوان نیز در لیگ دسته اول کشور مقام سوم را کسب کردیم و این موفقیت‌ها آغاز راه ما برای تلاش و گام‌های بلندتر است.