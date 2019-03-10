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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

پیام تسلیت رییس موزه هنرهای معاصر برای درگذشت لیلیت تریان

پیام تسلیت رییس موزه هنرهای معاصر برای درگذشت لیلیت تریان

رئیس موزه هنرهای معاصر تهران درگذشت لیلیت تریان مادر مجسمه‌سازی ایران تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران طی پیامی درگذشت لیلیت تریان مادر مجسمه سازی ایران را به جامعه هنری و هنرمندان هنرهای تجسمی تسلیت گفت.

در پیام تسلیت احسان آقایی آمده است: «بانوی مهربان و خندان مجسمه از میان ما رفت. طی شش دهه اخیر هنر مجسمه سازی ایران مستقیم و یا غیرمستقیم وامدار اوست. موی سپیدش از عمری بشکوه و لبخندهای شیرینش از عشق و ایمانی حکایت می‌کرد که ریشه در تجربه‌ی زیستی معلمانه به روزگارانی پرتلاطم و بغرنج داشت.

رضایت و حسرت، حس غریبی است که رفتنش برجای می‌گذارد؛ رضایت از مشیت الهی و حسرت از فقدان معلمی که تصویرش همواره در ذهن من، نشانی از آخرین مادربزرگان مهربان و عاشق این سرزمین کهن است. روحش شاد و قرین نور و رحمت الهی»

کد مطلب 4564079
آزاده فضلی

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