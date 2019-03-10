به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در حاشیه مراسم رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی که با حضور وزیر علوم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: اتفاقات خوبی در صندوق نوآوری و شکوفایی در حال انجام است زیرا اکنون دارد به جایگاه خود می‌رسد.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی تا می‌تواند باید از بحث اجرا خودش را دور کند و وارد بحث نظارتی شود.

ستاری با بیان اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان نقش ایفا کنند، گفت: عملاً صندوق به سمتی می‌رود که یک صندوق توسعه برای بخش دانش بنیان کشور باشد زیرا این بخش بیش از هر چیزی به ایده‌های جدید نیاز دارد.

به گفته وی ما به هر حال یک فضای سنتی در حوزه سرمایه گذاری داریم که این باید اصلاح شود تا بتوان اقتصاد دانش بنیان را در کشور محقق کنیم.

ستاری گفت: کشور احتیاج به ایده‌های جدید در حوزه سرمایه گذاری دارد اینکه ما بتوانیم سرمایه گذاری‌های خطر پذیر را در حوزه بورس، بیمه توسعه دهیم نیاز به تغییرات اساسی است تا در نهایت تغییر جدی در زیست بوم ایجاد کنیم.

وی گفت: اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری تقویت شوند و اینکه زیر ساخت‌های مالی آنها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شدت تقویت می‌شود یک مسؤلیت سنگینی را بر دوش صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌ها و صنایع مختلف می‌گذارد و آنها هم باید به طور مناسبی بتوانند این سیاست‌ها را در داخل کشور جاری کنند.

ستاری تاکید کرد: تنها راه تجاری سازی پول نیست.

وی افزود: صندوق‌های پژوهش و فناوری باید با جدیت کار کنند، این یک ریسک است زیرا از سیستم صندوق نوآوری جدا هستند و جداگانه به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر می‌روند.

ستاری توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور را امری مهم دانست و گفت: ما باید از تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و با رویکردی جدید آنها را مورد حمایت قرار دهیم.

وی تاکید کرد: صندوق‌ها باید بدون محدودیت‌های همیشگی و بدون در نظر گرفتن ضمانت نامه‌های سنتی از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنند؛ امیدوار هستیم اجرای توافقات جدید بین صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری به خوبی اجرایی شود زیرا این یک مسئولیت دو طرفه است.

ستاری تاکید کرد: پول و تسهیلات مالی آخرین موضوعی است که باید به آن توجه کنیم.

وی ابراز داشت: فناوران باید از سرمایه‌هایشان پاسداری کنند و برای رسیدن به هدف شأن تلاش کنند.