به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «ترانه‌های باباطاهر عریان» با تصحیح و پیشگفتار حسین الهی قمشه‌ای به مناسبت عرضه چاپ جدید این اثر در کتابفروشی خانه فرهنگ و هنر گویا برگزار شد.

این کتاب که به‌صورت دوزبانه چاپ شده، دربرگیرنده مقدمه و متن تصحیح‌شده ترانه‌های باباطاهر عریان شاعر و عارف ایرانی است که در بخش انگلیسی هم، مقدمه و ترجمه متن اشعار را به قلم ادوارد هرون آلن و برگردانشان در قالب شعر منظوم به قلم الیزابت برنتون است.

الهی‌قمشه‌ای در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: در پهنه بی کران ادب پارسی که هر دیاری را شهریاری دیگر است، مُلک ترانه را به طاهر عریان بخشیده اند و اکنون هزار سال است که طاهر بر اورنگ ترانه‌های روستایی که همان دشت و صحرا و کوه و دریاست تکیه زده و هیچکس را با او لاف همسری و سودای برابری نبوده است. ترانه‌های طاهر را می‌توان پیشرو غزل عاشقانه عرفانی و طلیعه سبک عراقی دانست.

در مراسم رونمایی از چاپ جدید این کتاب، الهی قمشه‌ای به بیان سخنانی درباره باباطاعر، شعر او و ادبیات و عرفان پرداخت.

ناصر میرباقری مدیر انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا، علی‌اکبر عبدالرشیدی، داریوش مودبیان، رضا رفیع، هادی سیف، سهیل محمودی و … از جمله حاضران و مهمانان این برنامه بودند.

آوازخوانی حسام‌الدین سراج بخش دیگری از این مراسم بود.

در پایان این برنامه، جشن امضای کتاب «ترانه‌های باباطاهر عریان» با حضور الهی‌قمشه‌ای و مخاطبانش برگزار شد.