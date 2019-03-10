ایران یک پنجم سهمیه منطقه ای «موت کورت فضایی» را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: دیروز رقابت دور ملی مسابقات موت کورت حقوق فضا (دادگاه بین المللی شبیه سازی حقوق فضایی) با حضور ۶ تیم برتر برگزار شد و این رقابت با حضور جوانان با انگیزه، شور و هیجانی قابل توجه داشت و داوران بین المللی این رقابت را به تحسین واداشت.

وی با بیان اینکه روز گذشته جوانانمان در مقابل این داوران خوش درخشیدند و با اختلاف صدم امتیاز، رتبه‌ها تقسیم شد، افزود: اما خبر خوش این بود که پس از رایزنی‌های بسیار و طبق آخرین مکاتبات با برگزارکنندگان دور منطقه‌ای مسابقات موت کورت به نمایندگی از IISL ، سهمیه کشورمان برای مسابقات دور آسیا و اقیانوسیه از یک تیم به چهار تیم افزایش پیدا کرد. این یعنی یک پنجم سهمیه آسیا و اقیانوسیه را کسب کرده‌ایم و این نویدی برای آینده روشن حقوق فضای کشورمان است.

رئیس سازمان فضایی ایران هدف سازمان فضایی را فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر جوانان خلاق و متخصص عنوان کرد و گفت: می‌توانیم با حضور و فعالیت مؤثر در مجامع بین المللی و تأثیرگذاری در تصویب قوانین بین المللی حوزه فضایی، زمینه ساز اعتلای میهن اسلامی باشیم.

به گزارش مهر، دور ملی دادگاه نمایشی فضایی (موت کورت) در ایران با حضور ۶ تیم و ۳ داور بین المللی روز گذشته برگزار شد و سازمان فضایی ایران برای حضور این تیم‌ها در بخش منطقه‌ای این مسابقات با برگزار کنندگان دور منطقه‌ای مسابقات موت کورت به نمایندگی از (IISL)، رایزنی کرد.