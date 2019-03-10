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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

ایران یک پنجم سهمیه منطقه ای «موت کورت فضایی» را کسب کرد

ایران یک پنجم سهمیه منطقه ای «موت کورت فضایی» را کسب کرد

رئیس سازمان فضایی ایران از کسب یک پنجم سهمیه آسیا و اقیانوسیه در مسابقات منطقه ای موت کورت فضایی (دادگاه نمایشی حقوق فضا) با هدف تاثیرگذاری در تصویب قوانین بین المللی حوزه فضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: دیروز رقابت دور ملی مسابقات موت کورت حقوق فضا (دادگاه بین المللی شبیه سازی حقوق فضایی) با حضور ۶ تیم برتر برگزار شد و این رقابت با حضور جوانان با انگیزه، شور و هیجانی قابل توجه داشت و داوران بین المللی این رقابت را به تحسین واداشت.

وی با بیان اینکه روز گذشته جوانانمان در مقابل این داوران خوش درخشیدند و با اختلاف صدم امتیاز، رتبه‌ها تقسیم شد، افزود: اما خبر خوش این بود که پس از رایزنی‌های بسیار و طبق آخرین مکاتبات با برگزارکنندگان دور منطقه‌ای مسابقات موت کورت به نمایندگی از IISL ، سهمیه کشورمان برای مسابقات دور آسیا و اقیانوسیه از یک تیم به چهار تیم افزایش پیدا کرد. این یعنی یک پنجم سهمیه آسیا و اقیانوسیه را کسب کرده‌ایم و این نویدی برای آینده روشن حقوق فضای کشورمان است.

رئیس سازمان فضایی ایران هدف سازمان فضایی را فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر جوانان خلاق و متخصص عنوان کرد و گفت: می‌توانیم با حضور و فعالیت مؤثر در مجامع بین المللی و تأثیرگذاری در تصویب قوانین بین المللی حوزه فضایی، زمینه ساز اعتلای میهن اسلامی باشیم.

به گزارش مهر، دور ملی دادگاه نمایشی فضایی (موت کورت) در ایران با حضور ۶ تیم و ۳ داور بین المللی روز گذشته برگزار شد و سازمان فضایی ایران برای حضور این تیم‌ها در بخش منطقه‌ای این مسابقات با برگزار کنندگان دور منطقه‌ای مسابقات موت کورت به نمایندگی از (IISL)، رایزنی کرد.

کد مطلب 4564140

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