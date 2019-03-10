به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام مهدی، عبدالله و محمد صادق مداح را تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم شهر بانو نظری مادر شهیدان والامقام مهدی، عبدالله و محمد صادق مداح، موجب تالم خاطر شد.

این مادر مومنه با پرورش جوانانی ایثارگر و سلحشور و تقدیم آنان در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و ایران اسلامی، الگویی ارزشمند برای مادران این سرزمین بوده و نام و یادش همواره جاودان خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.»