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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

طی پیامی؛

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان «مداح» را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان «مداح» را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان مهدی، عبدالله و محمد صادق مداح را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام مهدی، عبدالله و محمد صادق مداح را تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم شهر بانو نظری مادر شهیدان والامقام مهدی، عبدالله و محمد صادق مداح، موجب تالم خاطر شد.

این مادر مومنه با پرورش جوانانی ایثارگر و سلحشور و تقدیم آنان در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و ایران اسلامی، الگویی ارزشمند برای مادران این سرزمین بوده و نام و یادش همواره جاودان خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.»

کد مطلب 4564213

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