یادواره های شهدا در پیشوا ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایثارگران شهرستان پیشوا گفت: شهدا نمونه‌های عینی و عملی جامعه هستند که به واسطه خلوص در نیات و اعمال به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

وی با بیان اینکه همه ما مدیون شهدا هستیم، اظهار کرد: در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز ۲۲ اسفند به عنوان روز تجلیل از شهدا نام گذاری شده است و در این روز مردم در سراسر کشور ضمن برگزاری برنامه‌های مختلف، بر سر مزار شهدا رفته و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق می‌کنند.

عباسی خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌های مختلف در یک روز به نام روز بزرگداشت شهدا و یا برگزاری چند یادواره در طول سال نمی‌توانیم از عهده مسئولیتی که به واسطه ایثارگری شهدا بر دوش ما نهاده شده، بر آییم بلکه تکلیفی است که باید همواره بدان عمل کنیم.

برگزاری یادواره شهدا برگرفته از اعتقاد و باورهای عمیق و در راستای مسئولیتی است که در قبال شهدا داریم و ضمن تکریم خانواده معظم آنان موجب زنده نگه داشتن راه افتخارآمیز شهدا و تقویت روحیه مقاومت، ایثار و حماسه در جامعه می‌شود.

وی خواستار آن شد تا در روز ۲۲ اسفند، ادارات و نهادهای شهرستان پیشوا نسبت به تدارک برنامه‌های مختلف و فضاسازی مناسب به منظور بزرگداشت شهدا اقدام لازم را به عمل آورند.