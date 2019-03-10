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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

انگلیس تابعیت ۲ عروس داعشی دیگر را لغو کرد

انگلیس تابعیت ۲ عروس داعشی دیگر را لغو کرد

دولت انگلیس تابعیت ۲ شهروند دیگر این کشور که به گروهک تروریستی داعش پیوسته بودند را سلب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، دولت انگلیس تابعیت ۲ نفر دیگر از شهروندان این کشور که به گروهک تروریستی داعش پیوسته بودند و هم‌اکنون به همراه فرزندانشان در اردوگاهی در سوریه هستند را سلب کرده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، هر دوی این شهروندان، زنانی هستند که زمانی در شهر لندن زندگی می‌کردند.

به نوشته روزنامه ساندی تایمز، یک منبع مطلع در این باره گفته است که این ۲ نفر با هم خواهرند و نام‌هایشان ریما و زهرا اقبال است.

گفتنی است، لندن اخیراً تابعیت شمیمه بیگم یکی دیگر از شهروندان داعشی این کشور را لغو کرد.

کد مطلب 4564470

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