هند: در ۵ سال گذشته ۳ حمله هوایی در پاکستان انجام دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی‌اِن‌تی‌وی، «راجنات سینگ» (Rajnath Singh) وزیر کشور هند در اظهاراتی اعلام کرد که کشورش در ۵ سال گذشته ۳ حمله هوایی در پاکستان انجام داده است.

وزیر کشور هند در این خصوص گفت: پس از کشته شدن ۱۹ سرباز هندی توسط شبه نظامیان در نزدیکی شهر «اوری» (Uri) پاکستان، نیروهای ما در اقدامی تلافی‌جویانه در سال ۲۰۱۶ به سامانه‌های پرتاب موشکی تروریست‌ها در کشمیر حمله کردند.

«راجنات سینگ» در این باره ادامه داد: در ۵ سال گذشته ما ۳ بار از مرزهای خود فراتر رفتیم و مردان ما با موفقیت حملات هوایی انجام دادند.