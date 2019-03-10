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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۵۲

بازداشت نیم میلیون نفر در ترکیه

بازداشت نیم میلیون نفر در ترکیه

وزیرکشور ترکیه اعلام کرده است که از زمان کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶ تا کنون بیش از نیم میلیون نفر بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که از زمان کودتای نافرجام در این کشور در جولای ۲۰۱۶ تا کنون نزدیک به ۵۱۱ هزار نفر در این کشور بازداشت شده‌اند.

وزیر کشور ترکیه همچنین افزوده است که بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد بازداشتی پس از سال ۲۰۱۶، در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.

گفته شده تعدادی بسیاری از بازداشتی‌ها را کارمندان نهادهای دولتی به ویژه در بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی و دادگستری تشکیل می‌دهند، هرچند در میان آن‌ها اعضای دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نیز دیده می‌شود.

وزیر کشور ترکیه همچنین از اخراج نزدیک به ۳۹ هزار کارمند در نتیجه کودتای ۲۰۱۶ خبر داده، که بیش از پنج هزار از آنان از وزارت کشور ترکیه و ۳۱ هزار نفر نیز از میان نیروهای پلیس این کشور بوده‌اند.

سلیمان سویلو همچنین با تروریستی عنوان کردن گروه گولن از ادامه تحقیقات پیرامون شناسایی وابستگان و اعضای این گروه در ترکیه خبر داده است.

کد مطلب 4564592

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