مشاور رییس جمهور با نماینده ولی فقیه در فارس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، آیت‌الله دژکام در دیدار اشرف بروجردی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن اشاره به لزوم حفظ و حراست اسناد تاریخی و ملی گفت: در بسیاری از خانه‌ها و کتاب‌خانه‌های قدیمی، کتب با ارزشی وجود دارد که حاوی اسناد مهم تاریخی است که می‌تواند سرمایه ملی باشد و برای نسل‌های آینده راهگشا و بازگوکننده قسمت‌هایی از تاریخ باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: حفظ اسناد تاریخی و گذشته پر افتخاری که اسلام، روحانیت و جریان اصیل نهضت اسلامی داشته برای همه ما امری واجب است و بنده به علما و بزرگان استان فارس که چنین اسنادی را در اختیار دارند توصیه می‌کنم با سازمان اسناد همکاری کنند تا این گنجینه‌های ناشناخته ملی ثبت و ضبط گردند.

امام جمعه شیراز در ادامه ابراز امیدواری کرد تا سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز همچون گذشته، به طور اخص در زمینه امور خدماتی، مردم استان فارس را مورد حمایت قرار دهد.

در این دیدار اشرف بروجردی نیز ضمن تاکید بر اهمیت انتقال اسناد تاریخی که در دست خانواده‌ها و کتابخانه‌های شخصی و قدیمی است به آرشیو ملی، گفت: این اسناد، سرمایه کشور محسوب می‌شوند و باید در فضایی امن و ایمن نگهداری شوند.

در ادامه این سفر، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استاندار فارس دیدار کرد.