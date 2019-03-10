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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۰۰

فرمانده انتظامی شاهرود:

اتوبوس حاوی ۲۰۰۰چارشاخ گاردون قاچاق در شاهرود متوقف شد

اتوبوس حاوی ۲۰۰۰چارشاخ گاردون قاچاق در شاهرود متوقف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف دو هزار قطعه چارشاخ گاردون قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در محور تهران_ مشهد خبر داد و گفت: ارزش این محموله یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه پلیس هنگام پایش خودروهای عبوری واقع در ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و آن را متوقف کردند، ابراز داشت: در بازرسی اولیه از این اتوبوس تعداد دو هزار قطعه چارشاخ گاردون کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: مأموران انتظامی شاهرود در ادامه طرح و برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای خود در حوزه قاچاق و یا هرگونه فعالیت در این خصوص، اقدام به کنترل محور مواصلاتی می‌کنند.

این مسئول انتظامی بابیان اینکه این محموله از مبدا مشهد به مقصد پایتخت کشور در حرکت بود، اضافه کرد: ارزش چارشاخ‌های کشف‌شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کریمی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود به محض مشاهده موارد مشکوک و جابه‌جایی‌های غیر متعارف هرگونه کالا بلافاصله نیروی انتظامی را در جریان قرار دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن و بررسی موضوع اقدام شود.

کد مطلب 4564628

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