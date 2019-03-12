استقلال مقابل العین ثابت کند که استاندارد آسیایی را هم دارد

مسعود اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار آسیایی آبی پوشان مقابل العین امارات اظهار داشت: استقلال در نیم فصل دوم به خوبی تقویت شد و در لیگ برتر به کورس قهرمانی وارد شد. اما بازی این تیم با العین نشان داد که تیم هنوز به استانداردهای آسیا نرسیده است.

وی افزود: بازی با العین برای آبی پوشان بهترین فرصت است تا خلاف ادعای مرا ثابت کنند و نشان دهند در قواره‌های قهرمانی آسیا هستند.

مربی پیشین آبی پوشان در خصوص خریدهای خارجی این تیم گفت: سه بازیکن خارجی را باید نقطه قوت واقعی استقلال در نیم فصل دوم دانست. این سه بازیکن آنقدر می‌درخشند که همه ستاره‌های دیگر تیم زیر سایه آنها گم شده‌اند.

اقبالی در خصوص ناکارآمدی این سه بازیکن مقابل الدحیل بیان داشت: تیم‌هایی مثل الدحیل از یک تیم آنالیز بسیار قوی بهره می‌برند که ساعت‌ها روی نقاط قوت تیم مقابل کار می‌کنند. آنها با شناسایی توانمندی‌های خارجی‌ها، آنها را بسته بودند و اجازه کار به این سه نفر ندادند تا با بسته شدن آنها کلاً موتور استقلال خاموش شود.

مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: نقطه ضعف دیگر آبی پوشان که در آسیا هم نمود پیدا کرد، از دست رفتن تمرکز آنها در صورت دریافت گل است. بازیکنان این تیم وقتی گل می‌خورند تمرکزشان را از دست می‌دهند تا جایی که حتی توانایی‌های شأن در فاز تهاجمی هم از بین می‌رود.

اقبالی تاکید کرد: نباید تردید کرد که استقلال در حال حاضر بهترین تیم ایران است و بیشترین امید هم در آسیا به آنها می‌رود. اما با این حال از نظر من همین تیم که بهترین تیم ایرانی در آسیا است، شانس زیادی برای قهرمانی در این فصل ندارد چون ساختار فوتبال ما به نوعی است که با قهرمانی در آسیا فاصله زیادی دارد.