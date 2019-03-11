سارق خودرو با شلیک گلوله مأموران انتظامی زمین گیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: یکی از مأموران انتظامی این شهرستان توسط سارقی که در حال سرقت یک دستگاه خودرو نیسان بود نیز مجروح شده است.

پاکدل افزود: مأموران انتظامی این شهرستان در حین گشت زنی به فردی که در حال سرقت یک دستگاه خودرو نیسان در محل پارکینگ نظام الشریعه بجنورد بود مشکوک و دستور ایست دادند.

وی بیان کرد: سارق خودرو پس از ایست مأموران پا به فرار گذاشت که پس از ایست دوم و سوم و عدم توجه سارق مأموران اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

فرمانده انتظامی بجنورد تصریح کرد: سارق پس از مشاهده تیراندازی پلیس اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سمت مأموران انتظامی کرد که در نتیجه این امر یکی از مأموران از ناحیه سر توسط سارق مجروح شد.

پاکدل افزود: در این راستا مأموران نیز اقدام به تیراندازی به طرف سارق کردند که منجر به مجروح شدن سارق از ناحیه پا و دستگیری وی شد.

فرمانده انتظامی بجنورد ادامه داد: در حال حاضر مأمور پلیس و سارق جوان ۲۸ ساله هر دو به علت جراحات وارده در بیمارستان بستری هستند و پرونده توسط پلیس در جریان است.