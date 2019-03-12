به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی در ششمین اجلاسیه رسمی خبرگان رهبری که صبح امروز (سه‌شنبه) در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: به تمام اعضای مجلس فقدان وجود آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت الله مؤمن را تسلیت عرض می‌کنم. این عزیزان در مجلس تلاش‌های بسیاری انجام دادند و همچنین اساتید بسیار بزرگی در حوزه‌های علمیه بودند که فقدان آنها شدیداً احساس می‌شود.

وی افزود: ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی را تبریک عرض می‌کنم. امروز باید سجده بر خاک گذاریم که در برابر دشمنی‌های فراوان، انقلاب به این مرحله رسیده است و در برابر توطئه‌ها حفظ شد. چهل سال زمان کمی نیست. دشمنان بسیار تلاش کردند تا ما دچار مشکل بشویم و شکست بخوریم. امروز مشکلات اقتصادی و… را به وجود آورده‌اند ولی خداوند نقشه آنها را باطل ساخت. این انقلاب الهی است و دشمنان با خداوند و اسلام طرف هستند.

جنتی همچنین اظهار داشت: من در اینجا باید از مردم عزیز تشکر کنم که در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آن شور و شدت شرکت کردند. آنچه برای افرادی که از سنت الهی آگاهی ندارند، باورکردنی نیست، این است که مردمی که برای گوشت آبگوشت و معیشت خود دچار سختی هستند باز هم برای راهپیمایی اینگونه به صحنه می‌آیند. هر سال شرکت مردم در راهپیمایی رو به رشد است. امسال حتی باران هم آمد ولی مردم تا پایان مراسم ماندند. از این مردم باید تشکر کرد. امروز باید برای مردم دعا کنیم و تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم به کار ببندیم.

وی ادامه داد: لازم است تمام مسئولین هر کار که می‌توانند برای این مردم شریف انجام دهند. مردم در هیچ مقطعی انقلاب را تنها نگذاشتند، این به برکت خون شهداست. هنوز هم عزیزانی در حال کشیدن درد جنگ هستند، همین‌ها بودند که ایستادند و دشمن را نابود ساختند. راهپیمایی امسال مشت محکمی بر دهان آل سعود، آمریکا و صهیونیست‌ها بود. دشمنان گمان می‌کردند که جمهوری اسلامی نمی‌تواند چهلمین سالگرد خود را ببیند. آنها در تلاش بودند تا نظام ما را سرنگون کنند ولی نقشه آنها با راهپیمایی و حضور مردم نقش بر آب شد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از موضوعات خداوند در قرآن کریم سنت الهی است. یکی از سنت‌های الهی این است که اگر کسانی اهل عقل باشند و در جبهه انبیا مقابل دشمنان بایستند و با آمادگی تمام مقاومت کنند دشمن را شکست خواهند داد. این سنت قابل تغییر نیست. همین سنت مژده پیروزی نهایی را می‌دهد. در کنار این موضوع باید مقاومت کرد و شهید داد چرا که این پیروزی مفت و مجانی به دست نمی‌آید.

وی ادامه داد: این سنت در زمان تمام پیامبران هم بوده است. در زمان پیامبر (ص) هم ثروتمندان آنها را سختی دادند، آنها را اسیر کردند و آنها را آواره ساختند ولی آنها از تلاش خود نایستادند. من هر بار در مورد زندگی حضرت علی (ع) مطالعه می‌کنم آتش می‌گیرم. هر چه در آن زمان بود از برکت وجود علی (ع) بود. مظلومیت علی (ع) به حدی رسیده بود که در محراب شهید شد ولی از جنازه او هم دست نکشیدند. این سختی‌ها همیشه وجود داشته است. این جبهه مصیبت و شهادت هم دارد ولی در نهایت پیروزی به همراه دارد. همیشه فرعون‌ها رفته‌اند و موسی‌ها مانده‌اند. دشمنان علی رفتند و علی ماند. امروز می‌بینید که با یک حرکت اربعین چقدر همه را خیره می‌کند و تمام دشمنان حیرت زده می‌مانند و کاری از دستشان بر نمی‌آید.

آیت‌الله جنتی در ادامه اظهار کرد: در انقلاب اسلامی هم ما شهدای بسیاری داده‌ایم و پاداش آن پیروزی نهایی است. دشمنان تلاش می‌کنند تا مردم ما را به سختی بیندازند ولی ملت ما هر روز بیشتر پیشرفت می‌کند. این برای دنیا یک هشدار است که چند ماه پیش ترامپ به صورت شبانه به عراق رفت و در یک پایگاه نظامی مستقر شد و هیچ کدام از مقامات عراقی به دیدار او نرفتند و با ترس آمد و رفت. آمریکا در جهان یک قدرت بود ولی امروز در برابر جمهور اسلامی شکست خورده است. رئیس جمهور ما وقتی به عراق سفر می‌کند همه مسئولین به دیدار او می‌آیند. اینها همه نشان از شکست آمریکا و متحدان آنهاست و نشان از قدرت ایران در منطقه دارد. امروز آمریکا و دوستانش در حال افول هستند و ما در حال ظهور هستیم.

وی افزود: من به حال این مردم تأسف می‌خورم. ما امکانات و منابع ثروت بسیاری در کشور داریم ولی استفاده نمی‌کنیم. این امکانات معطل مانده و مردم به این وضعیت هستند. ما مردم نجیبی داریم. باید برای این مردم تلاش و خدمت کنیم تا خدایی ناکرده از نظام دلسرد نشوند. بیانیه گام دوم امروز باید توسط مردم و خبرگان رهبری مطالعه و تبیین شود. این بیانیه باید تحقق و عینیت پیدا کند و نباید بگذاریم در حد حرف بماند. مسئولین باید از این بیانیه استقبال کنند و این گام دوم را طی کنند. هدف انقلاب ایجاد عدالت جهان است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین اظهار کرد: اهدای نشان ذوالفقار به سردار سلیمانی باعث خوشحالی ماست. این سردار اسلام چه کارهایی که برای مردم و نظام انجام نداده و چه جاهایی که به درد نظام خورده است. او در عراق و سوریه تمام توطئه را خنثی کرده است و تمام این تلاش‌ها را با اخلاص تمام و بدون گرفتن عکس و… انجام داده است. این نشان حق این سردار رشید اسلام بود. سلیمانی الگوی تمام نظامیان است و این نشان به تمام آنها داده شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: آمدن بشار اسد به ایران پیام بسیار بزرگی داشت و به جهان نشان داد که ایران بزرگترین دوست سوریه است. ایران بود که سوریه را نجات داد. همه جهان متحد شدند تا سوریه سقوط کند ولی ایران در کنار ملت سوریه ماند و آنها را پیروز کرد. این کارها همه به واسطه مقام معظم رهبری انجام گرفت و برخی دشمنان تلاش می‌کنند تا ولایت فقیه را تضعیف کنند. ما خوشحالیم که این پیام به جهان منتقل شده است و رهبری هم به نحو احسنت او را تحویل گرفتند.

آیت‌الله جنتی همچنین با بیان اینکه رهبری به رئیس جمهور گفتند که شما فرمانده جنگ اقتصادی هستید، گفت: این قدرت بسیار بزرگی است که مقام معظم رهبری به رئیس جمهور دادند. لازم است ایشان بابت مشکلاتی که در کشور وجود دارد برنامه خود را اعلام کنند. متأسفانه عده‌ای در کشور شبانه آشوب ارزی راه انداخته‌اند و با ایجاد رانت برای کشور مشکل آفرینی کردند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه گفت: من از آیت الله آملی لاریجانی متشکرم که بسیار قاطعانه و بدون انعطاف در برابر همه زیاده‌خواهی‌ها و توصیه‌ها ایستادگی کردند. انتصاب آقای رئیسی بسیار ارزشمند بود. باید دست مقام معظم رهبری را برای این انتخاب بوسید. اگر امروز می‌خواهید بدانید که انتخاب ایشان چقدر صحیح بوده است باید به میزان عصبانیت دشمن نگاه کنید. همه دشمنان از آمریکایی‌ها تا منافقین از انتصاب ایشان عصبانی هستند. هر جا دشمن عصبانی شد، نشان از موفقیت ماست.

وی همچنین افزود: امروز نیاز داریم تا در همه عرصه‌ها تحول ایجاد شود. این تحول قرار بود در آموزش و پرورش ایجاد شود ولی نشد. ما نیازمندیم که این تحول در قوه قضائیه ایجاد شود. در عین تشکر از خدمات مسئولین گذشته از آقای رئیسی خواستاریم که به سخنی غیر از کلام حق گوش ندهند. امروز از آقای رئیسی خواستاریم تا دو کار را حتماً انجام دهند. یکی از آنها توصیه‌های رهبری است که برای تمام مسئولین قوه قضاییه لازم‌الاجرا است و دیگری وعده‌های ایشان در روز انتصاب بود که آقای رئیسی باید آنها را مقابل چشم خود قرار داده و آنها را به دقت اجرا کنند.

آیت‌الله جنتی تاکید کرد: امروز یکی از مهمترین تلاش‌های ایشان باید مقابله با رانت‌های ارزی و دانه درشت‌ها باشد که باید در اولویت کار خود قرار دهند. آفتابه دزد را که همه می‌گیرند. باید با آنهایی مقابله کرد که وقتی بازداشت و محاکمه می‌شوند تلفن از همه جا شروع می‌شود تا او را تبرئه کنند. اینجا استادگی نیاز است. نه تنها باید با مجرم برخورد کرد بلکه باید با تمام مسببان این جرم هم برخورد کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطر نشان کرد: اسلام و انقلاب پیروزی است و دشمنان در پایان شکست خواهند خورد. امیدوارم روزی را ببینیم که این انقلاب به ثمر بنشیند و ظهور حضرت ولی عصر (عج) را شاهد باشیم و پرچم انقلاب را به دست با برکت ایشان بدهیم.