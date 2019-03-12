گسترش تولید دارو با پلاسمای ایرانی/تاسیس کارخانه تولید کیسه خون

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورفتح اله، بر ضرورت اهدای خون در روزهای پایانی سال تاکید کرد و افزود: سازمان انتقال خون که سالیان درازی را صرف تهیه خون سالم و کافی برای بیماران نیازمند به این گوهر ارزشمند کرده است، اکنون افتخار دارد که به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت دستاوردهای علمی پژوهشی خود را در زمینه طب انتقال خون به کشورهای منطقه امرو (مدیترانه شرقی) آموزش میدهد و پروژههای پژوهشی فراملی را در همین زمینه مدیریت میکند.
وی گفت: سازمان انتقال خون با ورود به پنجمین دهه عمر خود، دغدغه میزان اهدای خون را پشت سر گذاشته و در حال حاضر به ظرایف بیشتری چون استمرار اهدا و کیفیت خون و رسیدن به خطر صفر انتقال خون میاندیشد.
پورفتح اله ادامه داد: در سالی که پشت سر گذاشتیم گسترش صنعت ملی انتقال خون، سلامت هرچه بیشتر خون و اهدا کننده آن، مدیریت خون بیمار، هموویژلانس (نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآوردهها) و واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر خون از برنامههایی بود که در همین راستا دنبال شد.
وی با اشاره به افتتاح چهار مرکز جامع انتقال خون در سطح استان تهران، افزود: بهره برداری از این مراکز، در راستای افزایش کیفیت محیط و استانداردسازی خدمات ارائه شده به اهداکنندگان و از طرحهای اجرا شده در سال ۹۷ بود.
پورفتح اله تاکید کرد: مراکز جامع انتقال خون میتوانند پذیرای اهداکنندگان خون، پلاکت و پلاسما باشند و ظرفیت جذب اهداکنندگان بیشتری را دارند.
وی به گسترش طرح هموویژلانس در راستای بهینه سازی مصرف خون و فرآوردههای خونی اشاره کرد و گفت: این طرح مراحل تکمیلی خود را پشت سر میگذارد و امسال نیز چون سال گذشته بیمارستانهای بیشتری به این طرح پیوستند و به زودی همه مراکز درمانی کشور در این طرح وارد میشوند.
پورفتح اله افزود: چرخه انتقال خون در ایران سالها چرخه معیوبی بود که سبب میشد وضعیت خون اهدایی بعد از خروج از سازمان انتقال خون پایش نشود و از نحوه تزریق آن به بیمار و اثرات پس از تزریق بی خبر بمانیم اما با برقراری سیستم هموویژلانس پایش سلامت خون به چرخهای کامل بدل شد که همه ساله بیمارستانهای بیشتری به این طرح میپیوندند. این پایش سبب کاهش فزاینده خطاهای حین انتقال خون شده است و با جمع آوری بازخوردها و آموزشهای لازم این عوارض به حداقل نزدیک میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر سلامت مصرف کننده خون، سلامت اهدا کننده خون نیز از اولویتهای سازمان است که در سال ۹۷ با طرح واکسیناسیون هپاتیت برای اهدا کنندگان مستمر به اجرا در آمد.
پورفتح اله تاکید کرد: مدیریت خون بیمار طرح دیگری است که با توجه به هزینههای عوارض انتقال خون و اهمیت انتقال خون محافظه کارانه در پی دستور العمل های سازمان جهانی بهداشت برای کمک به اقتصاد سلامت به همراه آموزشهای گسترده در بیمارستانها اجرا شد. در این طرح کادر درمانی بیمارستانها آموزش میبینند که چگونه با روشهای پیشگیرانه قبل از عمل، حین عمل و پس از آن مصرف بی دلیل و قابل پیشگیری خون و فرآوردههای آن را کاهش دهند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون، گفت: برای به صفر رساندن خطر انتقال خون باید جمعیت اهدا کننده سالم باشد. به همین دلیل برای کاهش انتقال عفونتها از طریق خون واکسن هپاتیت B به اهدا کنندگان مستمر تزریق شد و طرح غربالگری اهداکنندگان از نظر ابتلاء به بیماریهای هپاتیت B و C و HIV در دستور کار قرار گرفت.
وی به گسترش صنعت پلاسما با هدف تولید دارو از پلاسمای ایرانی اشاره کرد و افزود: تولید دارو با پلاسمای ایرانی، میزان ابتلاء به بیماریهای ناشی از تغییر جغرافیا و داروهای تولید شده با پلاسمای بیگانه را کاهش میدهد. همچنین با تأسیس کارخانه تولید کیسه خون، با انتقال تکنولوژی زمینه افزایش حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران بیشتر شد و امکان به دست آوردن بازار کیسه خون کشورهای منطقه فراهم شد.
پورفتح اله تاکید کرد: سازمان انتقال خون امروز به کیفیت و بهینه سازی مصرف خون و کمک به چرخه اقتصاد سلامت میاندیشد و با تلاش کارکنان و متخصصان و همت اهدا کنندگان، خطر صفر انتقال خون و مصرف بهینه آن را در چشم انداز خود دارد.
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