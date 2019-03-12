بخش اول مطالبات ایران از عراق دیروز واریزشد/تسهیل امور بانکی تجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ایران، در جریان دیدار رئیس جمهور کشورمان و هیئت همراه با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در مذاکرات مفصل با همتای عراقی خود نحوه پیگیری و اجرای توافق ماه گذشته بانکهای مرکزی دو کشور را مورد بحث وتوافق قرار داد.
بنا به این گزارش، روز گذشته اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد. از ۱۲ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق ۴ میلیارد آن صادرات برق و گاز است.
در این جلسه در مورد تسهیل امور بانکی صادرکنندگان کالا و خدمت ایرانی و نیز فعالیت شعب بانکهای ایرانی در عراق و ایجاد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای عراقی و ضرورت قبول ضمانت نامههای دیناری به جای ضمانت نامه دلاری برای فعالیت پیمانکاران ایرانی به طور مفصل گفتوگو شد.
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