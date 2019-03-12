  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۵

در مذاکره همتی با همتای عراقی‌مطرح شد؛

بخش اول مطالبات ایران از عراق دیروز واریزشد/تسهیل امور بانکی تجار

بخش اول مطالبات ایران از عراق دیروز واریزشد/تسهیل امور بانکی تجار

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که همراه رئیس جمهور به بغداد سفر کرده است، با همتای عراقی خود در خصوص تسهیل امور بانکی بازرگانان و بانک های ایرانی در این کشور رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ایران، در جریان دیدار رئیس جمهور کشورمان و هیئت همراه با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در مذاکرات مفصل با همتای عراقی خود نحوه پیگیری و اجرای توافق ماه گذشته بانک‌های مرکزی دو کشور را مورد بحث وتوافق قرار داد.

بنا به این گزارش، روز گذشته اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد. از ۱۲ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق ۴ میلیارد آن صادرات برق و گاز است.

در این جلسه در مورد تسهیل امور بانکی صادرکنندگان کالا و خدمت ایرانی و نیز فعالیت شعب بانک‌های ایرانی در عراق و ایجاد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های عراقی و ضرورت قبول ضمانت نامه‌های دیناری به جای ضمانت نامه دلاری برای فعالیت پیمانکاران ایرانی به طور مفصل گفت‌وگو شد.

کد مطلب 4565825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها