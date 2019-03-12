ماکرون در مورد «خطرِ چین» به کشورهای آفریقایی هشدار داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه در سخنرانی خود به مناسبت سفرش به شرق قاره آفریقا نسبت به خطراتِ حضور اقتصادی و رو به رشد چین علیه استقلال و حاکمیت کشورهای آفریقایی هشدار داد.

ماکرون در این باره گفت: «چین یک قدرت بزرگ جهانی است که طی سالهای اخیر، دامنه نفوذ خود را در بسیاری از کشورها به ویژه در قاره آفریقا گسترش داده است». وی در ادامه افزود: «اما آنچه که ممکن است در کوتاه مدت خوب به نظر آید، اغلب می‌تواند در میان مدت یا طولانی مدت بد باشد!»

گفتنی است که امانوئل ماکرون با هدف تحکیم نفوذ پاریس در جمهوری جیبوتی، روز سه شنبه به این مستعمره سابق فرانسه وارد شد؛ کشوری واقع در شاخ آفریقا که چین در آن یک پایگاه نظامی ساخته و میلیاردها دلار در زیرساختهای آن سرمایه گذاری کرده است.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور فرانسه قرار است در این سفر خود به قاره آفریقا، از کشورهای کنیا و اتیوپی نیز دیدن کند.