  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲:۱۹

ماکرون در مورد «خطرِ چین» به کشورهای آفریقایی هشدار داد!

ماکرون در مورد «خطرِ چین» به کشورهای آفریقایی هشدار داد!

رئیس جمهور فرانسه در مورد خطرات مترتب بر حضور اقتصادی و رو به رشد چین علیه استقلال و حاکمیت کشورهای آفریقایی هشدار داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه در سخنرانی خود به مناسبت سفرش به شرق قاره آفریقا نسبت به خطراتِ حضور اقتصادی و رو به رشد چین علیه استقلال و حاکمیت کشورهای آفریقایی هشدار داد.

ماکرون در این باره گفت: «چین یک قدرت بزرگ جهانی است که طی سالهای اخیر، دامنه نفوذ خود را در بسیاری از کشورها به ویژه در قاره آفریقا گسترش داده است». وی در ادامه افزود: «اما آنچه که ممکن است در کوتاه مدت خوب به نظر آید، اغلب می‌تواند در میان مدت یا طولانی مدت بد باشد!»

گفتنی است که امانوئل ماکرون با هدف تحکیم نفوذ پاریس در جمهوری جیبوتی، روز سه شنبه به این مستعمره سابق فرانسه وارد شد؛ کشوری واقع در شاخ آفریقا که چین در آن یک پایگاه نظامی ساخته و میلیاردها دلار در زیرساختهای آن سرمایه گذاری کرده است.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور فرانسه قرار است در این سفر خود به قاره آفریقا، از کشورهای کنیا و اتیوپی نیز دیدن کند.

کد مطلب 4566832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      یک کشور بحران زده مثل فرانسه برای این کشورها چیزی ندارد، پایگاه نظامی هم یعنی پشتیبانی نظامی هم خواهید شد! چین تا سال 2030 تمام آفریقا را از آن خود خواهد کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها