اتحادیه اروپا پرواز بوئینگ ۷۳۷ ماکس ۸ را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مرکز تنظیم مقررات امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا روز سه شنبه تمام پروازهای هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ماکس ۸ را در این اتحادیه به حالت تعلیق درآورد.

متعاقب لغو پرواز این مدل جدید از جت‌های بوئینگ در اروپا، یکی از اعضای سنای آمریکا که ریاست کمیته نظارت بر امور هوانوردی را برعهده دارد خواستار اقدام مشابه آمریکا در این زمینه شد.

گفتنی است که در پی سقوط یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ماکس ۸ در اتیوپی و کشته شدن تمام ۱۵۷ سرنشین این هواپیما، کشورهای هند، انگلیس، فرانسه و آلمان به موج ممنوعیت پرواز این مدل هواپیمای بوئینگ بر فراز خاک خود پیوستند که این امر، دولت آمریکا را برای برداشتن گامی مشابه تحت فشار قرار می‌دهد.

گفته می‌شود که اداره هوانوردی فدرال آمریکا تاکنون در خصوص ادامه یا ممنوعیت فعالیت بوئینگ ۷۳۷ ماکس ۸ تصمیمی اتخاذ نکرده است.

بنا بر گزارش‌ها، سقوط هواپیمای بوئینگ در کشور اتیوپی در روز یکشنبه (۱۰ مارس / ‏۱۹‬ اسفند) دومین حادثه ناخوشایند و مرتبط با مدل بوئینگ ۷۳۷ ماکس ۸ ظرف پنج ماه گذشته بوده است. پنج ماه پیش نیز سقوط یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ماکس ۸ در اندونزی ۱۸۹ کشته برجای گذاشت.

هنوز شواهدی دال بر وجود ارتباط میان این دو حادثه سقوط هواپیما در دست نیست. کارشناسان هواپیما می‌گویند که هنوز گمانه زنی در مورد دلیل این سقوط بسیار زود است.