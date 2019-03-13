۷۰ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات صنایع معدنی در قزوین

علی پرزحمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پتانسیل بالای استان قزوین در حوزه معادن به لزوم فرآوری فرآورده‌های معدنی و جلوگیری از خام فروشی به توصیه مقام معظم رهبری در این باره اشاره کرد و گفت: امیدواریم در اوایل سال آینده با حضور مقامات عالی رتبه کشوری شاهد بهره برداری از معدن مس کاتدی طارم در استان قزوین باشیم.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته ۷۰ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات محصولات و صنایع معدنی در استان قزوین حاصل شده و این محصولات به کشورهای ترکیه-امارات و عراق صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین از سرمایه گذاری ترکیه در مجموعه معادن سرب و روی جنوب بوئین زهرا خبر داد و گفت: استان قزوین خواستار سرمایه گذاری مشترک ترک‌ها در حوزه معادن در داخل استان است.

وی گفت: از معادن سرب و روی منطقه بوئین زهرا در سال گذشته ۲۵ میلیون دلار صادرات به کشور ترکیه انجام شده است و منطقه پتانسیل بالایی در این زمینه دارد که امیدواریم با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت بانک‌ها در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری شاهد رشد و رونق بیشتری در حوزه معادن استان قزوین باشیم.