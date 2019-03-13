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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۲

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین:

۷۰ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات صنایع معدنی در قزوین

۷۰ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات صنایع معدنی در قزوین

قزوین- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از ارزآوری ۷۰ میلیون دلاری استان قزوین از محل صادرات محصولات و صنایع معدنی خبر داد.

علی پرزحمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پتانسیل بالای استان قزوین در حوزه معادن به لزوم فرآوری فرآورده‌های معدنی و جلوگیری از خام فروشی به توصیه مقام معظم رهبری در این باره اشاره کرد و گفت: امیدواریم در اوایل سال آینده با حضور مقامات عالی رتبه کشوری شاهد بهره برداری از معدن مس کاتدی طارم در استان قزوین باشیم.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته ۷۰ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات محصولات و صنایع معدنی در استان قزوین حاصل شده و این محصولات به کشورهای ترکیه-امارات و عراق صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین از سرمایه گذاری ترکیه در مجموعه معادن سرب و روی جنوب بوئین زهرا خبر داد و گفت: استان قزوین خواستار سرمایه گذاری مشترک ترک‌ها در حوزه معادن در داخل استان است.

وی گفت: از معادن سرب و روی منطقه بوئین زهرا در سال گذشته ۲۵ میلیون دلار صادرات به کشور ترکیه انجام شده است و منطقه پتانسیل بالایی در این زمینه دارد که امیدواریم با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت بانک‌ها در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری شاهد رشد و رونق بیشتری در حوزه معادن استان قزوین باشیم.

کد مطلب 4566912

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