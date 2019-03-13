ارائه خدمات متنوع به شرکتهای دانش بنیان با همکاری بانکها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت در نشست با شرکت‌های دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر بررسی و رفع مشکلات شرکت‌های بزرگ دانش بنیان، گفت: در چند ماه گذشته تحریم فرصتی را فراهم کرده تا صنایع فعال در زمینه فولاد، خودرو و نفت برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به صندوق مراجعه کنند که این اتفاق می‌تواند در رشد و توسعه فعالیت‌های این شرکت‌ها بسیار مؤثر باشد.

وی با اشاره به فعالیت این صندوق در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: صندوق نوآوری شکوفایی یک نهاد مالی است و فلسفه وجودی‌اش کمک به رشد ساختار اقتصاد دانش بنیان و حفاظت از این حوزه است.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که شرکت‌های دانش بنیان کوچک و بزرگ مشکل مالی روزمره نداشته باشند و تمام دغدغه‎شان تولید محصول و توسعه فعالیت باشد.

وحدت با اشاره به ارائه خدمات مختلف از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان، تصریح کرد: بعضی از این خدمات در حال حاضر لازم است و بعضی دیگر ضروری نیست. به طور مثال در بحث ارائه دفاتر کاری به شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک خدمت لازم باید بگویم مدلی که در حال حاضر در این حوزه وجود داشت مطلوب نیست و کاملاً مشهود بود که شرکت‌ها هم از این مدل رضایت نداشتند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در مدل گذشته شرکت‌ها نمی‌توانستند از ملک‌داری منتفع شوند و مشکلات حاشیه‌ای دیگری هم داشت که سعی کردیم بعضی از فرآیندها را حذف و روال را تسهیل کنیم.

وی با اشاره به همکاری با نهادهای واسطه‌ای مالی مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: زیرساخت‌های قانونی و ابزارهای صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه تسهیلات کامل است؛ در حال حاضر با تأمین مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی نیاز تسهیلات شرکت دانش‌بنیان کوچک رفع می‌شود و هدف صندوق کاهش تصدی گری در این بخش است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به خدمات جدیدی که این صندوق در دست اقدام دارد، اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم یک ابزار بیمه‌ای با هدف ۵۰ تا ۱۵۰ درصد مشارکت افراد در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که مطمئن هستیم ضرر این کار برای صندوق از وام دادن ۱۱ درصدی کمتر است. در این زمینه یا خود صندوق نوآوری و شکوفایی وارد می‌شود و این خدمت را ارائه می‌دهد و یا با یک شرکت بیمه به عنوان مجری، قرارداد بسته می‌شود.

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در ارتباط با همکاری با بانک‌ها بسیار جدی است، گفت: اکثر مدیران عامل بانک‌ها ظرف ۱۰ روز گذشته به صندوق آمدند و به آنها اعلام کردیم که آماده‌ایم با همکاری شبکه بانکی کشور به شرکت‌های دانش بنیان خدمات متنوعی ارائه دهیم.

وحدت با تاکید بر اینکه اولویت ارائه خدمات صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری، تسهیلات و توانمندسازی، نگاه به آینده و موضوعات پیش‌رو است، خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در حوزه نیازهای آینده کشور فعالیت کنند و اعلام آمادگی کنند، مورد حمایت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی قرار می‌گیرند.