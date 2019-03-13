۱۲۰دانشجوی دختر دانشگاه سمنان به راهیان نور اعزام شدند

مسعود نصیری زرندی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام کاروان دانشجویان دختر این دانشگاه به اردوی معنوی راهیان نور خبر داد و بیان کرد: در قالب این اردو ۱۲۰ نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه به مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور اعزام شدند.

وی بابیان اینکه این تعداد دانشجوی دختر توسط سه دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند، ابراز کرد: فکه، شلمچه، دوکوهه، هویزه، کانال کمیل، طلائیه، هور، اروندکنار و … در زمره میزبانان دانشجویان دانشگاه سمنان خواهند بود.

اعزام پسران از امروز

رئیس دانشگاه سمنان، بابیان اینکه این اردوی دانشجویی تا بیست و ششم اسفندماه ادامه دارد، تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به‌خصوص حضور دانشجویان در روز بیست و دوم اسفندماه مقارن با روز شهدا در مناطق عملیاتی یکی از اهداف این اعزام است.

نصیری زرندی بابیان اینکه یک هزار و ۲۰۰ دانشجو از دانشگاه‌های سراسر استان سمنان به راهیان نور اعزام می‌شوند که کاروان زیارتی دختران دانشگاه سمنان تقریباً ۱۰ درصد از کل دانشجویان را شامل می‌شود، بیان کرد: تقدیر از رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، آشنایی با مناطق عملیاتی جنگی و تجدید پیمان با آرمان‌های شهیدان از دیگر اهداف این اردو است.

وی با بیان اینکه دانشجویان پسر این دانشگاه نیز امروز ۲۲ اسفندماه ۹۷ به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند، تاکید کرد: این اردو تا قبل از سال نو به پایان می‌رسد.