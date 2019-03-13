به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حین حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، از برجام دفاع کرد و از لزوم برخورداری از ساختاری محکم و چندجانبه در راستای منع اشاعه و خلع‌سلاح هسته‌ای سخن گفت.

وی در این باره تاکید کرد: برای همین است که اتحادیه اروپا به تداوم تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران، ادامه خواهد داد.

موگرینی با اشاره به تصمیم یکجانبه آمریکا مبنی بر خروج از برجام گفت: ساختار جهانی خلع سلاح و منع اشاعه به‌گونه‌ای بی‌سابقه زیر سوال رفته است و به نظر من، این یکی از بزرگترین تعارضات زمان ما است.

وی افزود: در کنار اجرای برجام از سوی ایران، لغو تحریم‌های هسته‌ای بخش مهمی از توافق است. بنابراین، به تلاش برای حفظ سود اقتصادی و رفع تحریم‌ها ادامه می‌دهیم.

با این حال، موگرینی در همراهی با آمریکا، به ابراز نگرانی از رفتار ایران در دیگر موارد از جمله برنامه موشکی، اتهامات حقوق بشری و اقدامات منطقه‌ای پرداخت.

اما وی تاکید کرد: بدون توافق هسته‌ای، هرگونه بحث با ایران به‌مراتب دشوارتر خواهد بود. برهم زدن توافقی که درحال اجرا است هرگز نقطه خوبی برای پیشبرد امنیت جمعی ما نیست.