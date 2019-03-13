مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طی یازده‌ماهه ابتدای سال ۹۶، ۲۶۸ نفر و طی یازده ماهه ابتدای سال جاری، ۲۷۸ نفر در محورهای استان سمنان بر اثر تصافات جان باختند، ابراز داشت: مقایسه این دو آمار، نشان دهنده رشد چهاردرصدی تصادفات فوتی در استان سمنان، طی یک سال گذشته است.

وی ضمن بیان اینکه طی نوروز ۹۷، ۳۷ نفر در جاده‌های استان سمنان جان خود را بر اثر سوانح از دست دادند، اضافه کرد: عمده دلیل تصادف این افراد، عدم توجه به جلو، خستگی و خواب‌آلودگی بوده است که امیدواریم امسال با افزایش آگاهی‌ها شاهد کاهش این تعداد تصادف فوتی باشیم.

رشد ۵ درصدی آمار مجروحان تصادفات

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان بابیان اینکه طی یازده‌ماهه سال گذشته چهار هزار و ۹۲۲ نفر در جاده‌های استان مجروح شدند، ابراز داشت: این درحالی که این رقم امسال به پنج هزار و ۱۷۴ نفر رسید که در مجموع رشد پنج‌درصدی مصدومان تصادفات جرحی را نشان می‌دهد.

نوروزی بابیان اینکه خوشبختانه شاهد کاهش ۲۶ درصدی در تصادفات درون‌شهری استان سمنان طی یازده‌ماهه امسال هستیم، تصریح کرد: حادثه دیدگان تصادفات درون‌شهری طی بازه زمانی یازده‌ماهه سال گذشته ۴۶ نفر بود که در سال ۹۷ این تعداد به ۳۴ نفر کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: سر جمع تصادفات برون‌شهری یازده‌ماهه سال گذشته ۲۲۲ نفر است که این رقم امسال به ۲۴۴ نفر رسید که در مجموع رشد ۱۰ درصدی این حوزه را در استان سمنان نشان می‌دهد.

رشد ۱۳ درصدی نزاع در استان سمنان

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان بابیان اینکه مجموع معاینه‌های بالینی استان طی بازه زمانی یازده‌ماهه سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۳۶ نفر است، ابراز داشت: این شاخص در سال ۹۷ به ۱۸ هزار و ۲۴۲ نفر در ۱۱ ماهه نخست رسید که نشان از رشد ۸.۴ درصدی می‌دهد.

نوروزی از رشد ۱۳ درصدی نزاع در استان سمنان نیز خبر داد و تصریح کرد: مراجعان نزاع ۱۱ ماهه اول سال گذشته چهار هزار و ۱۴ نفر بود که این رقم در ۱۱ ماهه سال ۹۷ به چهار هزار و ۵۳۳ نفر افزایش یافت.

وی بابیان اینکه جمع معاینات اجساد طی یازده‌ماهه سال گذشته ۵۴۸ نفر و در سال ۹۷، ۵۹۴ نفر گزارش شده که رشد هشت درصدی را نشان می‌دهد، اضافه کرد: سال گذشته ۱۸ نفر در حوادث کار سطح استان سمنان فوت شدند که این رقم امسال ۱۳ نفر گزارش شده است و همچنین ۲۸۶ نفر سال گذشته در حوادث کار مجروح شدند که این رقم امسال فعلاً به ۳۱۴ نفر رسیده است.