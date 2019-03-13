به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خزانه داری آمریکا، «سیگال مندلکر» معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در نهاد تحت نظر او، واحد تازه‌ای به‌نام «واحد ترکیبی مسائل مالی ایران» تشکیل شده تا اطلاعات در مورد ایران افزایش یافته و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا شود.

سیگال مندلکر، شب گذشته در نشستی با یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان، گفت: «واحد ترکیبی مسائل مالی ایران» نهادی داخل معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی است که برای بهبود فعالیت‌های مربوط به ایران تشکیل شده است.

مندلکر در نشست روز سه‌شنبه تاکید کرده است دولت ترامپ به مسیر فعلی در وارد کردن «فشارهای حداکثری» بر تهران، ادامه خواهد داد.

معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری می‌گوید واحدی که به‌تازگی تشکیل شده به این وزارت‌خانه کمک خواهد کرد «اطلاعات بیشتری از فعالیت‌های مخرب ایران کسب کند و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با ایران و بازیگران غیرقانونی مورد حمایت ایران پیدا کند».

سیگال مندلکر در مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرده است دولت ایالات متحده با کشورهای اروپایی «عمیقاً وارد تعامل شده» تا «خطر چشم‌گیر» ناشی از ایجاد ساز و کار مالی تجارت با ایران در نظر گرفته شود.

مندلکر می‌گوید ایران پی در پی در تصویب قوانین بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) ناکام بوده‌ است.

وی در ادامه کشورهای مرتبط با ایران را تهدید کرد و گفت: ما به‌روشنی گفته‌ایم کسانی که وارد فعالیتی شوند که هدف آن دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد، خود را با خطر شدیدی روبه‌رو می‌کنند؛ از جمله این‌که دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد و قادر نخواهند بود با ایالات متحده وارد داد و ستد شوند.

این در حالی است که روز گذشته نمایندگان «اینستکس» وارد ایران شدند. ساز و کار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران، «اینستکس» نام دارد و توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه، دیگر طرف‌های مذاکرات اتمی که در «برجام» باقی مانده‌اند، ایجاد شده است. «اینستکس» کوتاه‌ شده عبارتی انگلیسی به معنی «ابزار حمایت از مبادلات تجاری»، است که برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه‌اندازی شده‌ است.

سیگال مندلکر در نشست خود در کمیته فرعی امور مالی و عمومی دولت مجلس نمایندگان به جز ایران به دیگر اقدامات نهاد تحت نظارت خود از جمله در مورد کره شمالی، گروه تروریستی داعش، روسیه، ونزوئلا و یا مقابله با نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر نیز سخن گفته است.