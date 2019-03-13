جشنواره علامه حلی در مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سومین جشنوراه علامه حلی مازندران صبح چهارشنبه به میزبانی دانشکده علوم قرآنی شهرستان برگزار و از برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل آمد.

حجت الاسلام محمد صادق فاضل دبیر جشنواره علامه حلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۰ دوره جشنواره علامه حلی به صورت ملی در کشورمان برگزار شد، ادامه داد: از سه سال گذشته نمایندگی جشنواره علامه حلی استانی به مازندران واگذار شد.

دبیر جشنواره علامه حلی مازندران با اشاره به اینکه هزار و ۱۶۰ اثر از کلیه طلاب حوزه‌های علمیه برادران خواهران به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، ادامه داد: ۶٣ اثر حائز رتبه شدند که از برگزیدگان جشنواره تقدیر شد واثر برگزیدگان این جشنواره به جشنواره ملی ارسال می‌شود

حجت الاسلام فاضل با بیان اینکه هدف ما ترویج پژوهش بود که خوشبختانه به این مهم رسیدیم، ادامه داد: از اثار ارسالی این جشنواره ۶۰۰ اثر مربوط به خواهران و مابقی برای برادران بود.