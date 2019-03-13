سرهنگ رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه بیست و چهارم اسفندماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز با تأکید بر اینکه محدودیت‌های ترافیکی به‌منظور تأمین نظم و امنیت در جاده‌های استان اعمال می‌شود، گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز (چهارشنبه) بیست و دوم اسفندماه تا ساعت شش بامداد روز شنبه بیست و پنجم اسفندماه از محور کرج - چالوس بالعکس ممنوع است.

سرهنگ گودرزی از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز رادارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری کنند و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.

وی همچنین از رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی و برف‌گیر چالوس رادارند خواست با خود تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.