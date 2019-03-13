  1. سیاست
  2. رهبری
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

با حکم رهبر معظم انقلاب؛

حجت‌الاسلام شعبانی موثقی نماینده‌ ولی‌فقیه در همدان شد

حجت‌الاسلام شعبانی موثقی نماینده‌ ولی‌فقیه در همدان شد

رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت‌الاسلام حبیب‌الله شعبانی موثقی را به‌عنوان نماینده‌ ولی‌فقیه و امام جمعه‌ شهر همدان منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام حبیب‌الله شعبانی موثقی را به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه شهر همدان منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای حبیب‌الله شعبانی موثقی دامت افاضاته

اکنون با پایان یافتن مسئولیت جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ محمّد طه محمّدی دامت‌توفیقاته و با تشکر فراوان از فعالیت‌های علمی و اجتماعی ایشان در دوران آن مسئولیت خطیر، جنابعالی را به امامت جمعه‌ی همدان و نمایندگی خود در آن استان منصوب می‌کنم. همدان در شمار پیشروان حرکت انقلابی و مفتخر به تقدیم چهره‌های برجسته‌ی جهاد و شهادت و نیز شخصیت‌های عالیقدر علم و عرفان است. انتظار می‌رود با همه‌ی توان در خدمت حرکت دینی و انقلابی آن خطه تلاش نمائید. با علمای دینی و فرزانگان دانشگاهی و فعالان عرصه‌های اجتماعی همکاری و از جوانان مؤمن و انقلابی پشتیبانی کنید. سلوک مردمی با همه‌ی قشرها بویژه جوانان و تکریم خانواده‌های شهیدان و ایثارگران را ممشای همیشگی خود قرار دهید و از فضل و تقوا و بصیرت که بحمدالله از آن برخوردارید محتوای خطبه‌های جمعه را غنا ببخشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمة الله

سیّد علی خامنه‌ای

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

کد مطلب 4567300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها