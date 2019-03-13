به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام حبیب‌الله شعبانی موثقی را به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه شهر همدان منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای حبیب‌الله شعبانی موثقی دامت افاضاته

اکنون با پایان یافتن مسئولیت جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ محمّد طه محمّدی دامت‌توفیقاته و با تشکر فراوان از فعالیت‌های علمی و اجتماعی ایشان در دوران آن مسئولیت خطیر، جنابعالی را به امامت جمعه‌ی همدان و نمایندگی خود در آن استان منصوب می‌کنم. همدان در شمار پیشروان حرکت انقلابی و مفتخر به تقدیم چهره‌های برجسته‌ی جهاد و شهادت و نیز شخصیت‌های عالیقدر علم و عرفان است. انتظار می‌رود با همه‌ی توان در خدمت حرکت دینی و انقلابی آن خطه تلاش نمائید. با علمای دینی و فرزانگان دانشگاهی و فعالان عرصه‌های اجتماعی همکاری و از جوانان مؤمن و انقلابی پشتیبانی کنید. سلوک مردمی با همه‌ی قشرها بویژه جوانان و تکریم خانواده‌های شهیدان و ایثارگران را ممشای همیشگی خود قرار دهید و از فضل و تقوا و بصیرت که بحمدالله از آن برخوردارید محتوای خطبه‌های جمعه را غنا ببخشید.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمة الله

سیّد علی خامنه‌ای

۲۲ اسفند ۱۳۹۷