ادارات کاشان به جایگاه روابط عمومی توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان کاشان با بیان اینکه امر روابط عمومی کاری تخصصی است، اظهار داشت: اگر بخواهیم فردی را برای روابط عمومی تعیین کنیم باید حداقل شرایط را داشته باشد که مهمترین شرایط آن تجربه، هنر انجام وظایف مربوطه و تحصیلات مربوطه است و بر همین اساس فردی که به عنوان روابط عمومی یک اداره انتخاب می‌شود باید با ادبیات و زبان فارسی آشنایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه یک مسئول روابط عمومی باید خوب بنویسد و فضای اطلاعات را به سرعت مدیریت کند، افزود: مسئولان روابط عمومی ادارات بهترین افراد برای هدایت جلسات هستند اما باید دانست پیش زمینه تمامی این موارد علاقه است و بر همین اساس نمی‌توان با تحمیل یک وظیفه از آن فرد انتظار نتیجه مطلوب داشت.

فرماندار کاشان ضمن تاکید بر برگزاری گردهمایی‌های صمیمانه مسئولان روابط عمومی ادارات به جهت تبادل اطلاعات ابراز داشت: اگر عملکرد ادارات به موقع و دقیق ارسال شود می‌توان این عملکرد را به نحو شایسته اطلاع رسانی کرد و بر همین اساس سایت فرمانداری کاشان نیز می‌تواند یکی از درگاه‌هایی باشد که ادارات به واسطه آن بتوانند عملکرد خود را در معرض دید عموم قرار دهند.

وی ضمن تاکید بر تعامل هر چه بیشتر ادارات با اصحاب رسانه گفت: مسئول دفتر و روابط عمومی در هر اداره‌ای از جایگاه بالایی برخوردار هستند به نحوی که می‌توان با این دو عنصر جایگاه یک اداره را ارتقا و یا تنزل داد و این مهم نشان دهنده جایگاه ویژه روابط عمومی است.

مرتضایی رسانه را یک قدرت برتر دانست و افزود: ما باید از خودمان شروع کنیم و اطلاعاتمان را بروز کرده تا در مواقع لزوم از آن اطلاعات استفاده کنیم اما باید در نظر داشت که باید به اخبار و انتشار آن دقت کرد چرا که انتشار خبر همانند تیری رها شده از کمان است که عدم دقت موجب وارد شدن خسارات جبران ناپذیری می‌شود.