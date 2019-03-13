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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

خشم ترامپ از لغو حکم اعدام در آمریکا

خشم ترامپ از لغو حکم اعدام در آمریکا

ترامپ نسبت به تعلیق حکم اعدام در ایالت کالیفرنیای آمریکا اظهار نارضایتی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ابراز نارضایتی از تصمیم فرماندار کالیفرنیا برای تعلیق حکم اعدام، در صفحه شخصی خود در توئیتر مدعی شد که فرماندار کالیفرنیا با بی‌توجهی به نظر رای‌دهندگان همه احکام اعدام ۷۳۷ قاتل خونسرد را تعلیق کرد، اما من و خانواده‌ها از این تصمیم رضایت نداریم!»

توئیت ترامپ در مورد نارضایتی از عدم اجرای اعدام در کالیفرنیا پس از آن عنوان شده که فرماندار ایالت کالیفرنیا اجرای مجازات اعدام در این ایالت را لغو و پس از آن اجرای حکم اعدام ۷۳۷ نفر در این ایالت تعلیق شد.

کد مطلب 4567671

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