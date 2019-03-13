خشم ترامپ از لغو حکم اعدام در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ابراز نارضایتی از تصمیم فرماندار کالیفرنیا برای تعلیق حکم اعدام، در صفحه شخصی خود در توئیتر مدعی شد که فرماندار کالیفرنیا با بی‌توجهی به نظر رای‌دهندگان همه احکام اعدام ۷۳۷ قاتل خونسرد را تعلیق کرد، اما من و خانواده‌ها از این تصمیم رضایت نداریم!»

توئیت ترامپ در مورد نارضایتی از عدم اجرای اعدام در کالیفرنیا پس از آن عنوان شده که فرماندار ایالت کالیفرنیا اجرای مجازات اعدام در این ایالت را لغو و پس از آن اجرای حکم اعدام ۷۳۷ نفر در این ایالت تعلیق شد.