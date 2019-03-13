حضور وزیر اقتصاد در مجلس خبرگان به معنای استیضاح نبود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری عصر امروز و در حاشیه اجلاس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران، گفت: ما در این اجلاس وزیر اقتصاد را به عنوان مهمان دعوت کردیم، اینکه می‌گویند مجلس خبرگان رهبری اجازه استیضاح وزیر را ندارد، غلط است، اصلاً موضوع استیضاح مطرح نبوده است.

وی با بیان اینکه دعوت از وزیر هرگز به معنای سوال و استیضاح نیست بلکه مهمان و مدعو است، اظهار داشت: قبلاً هم رؤسای سه قوه و سردار سلیمانی در اجلاس‌های پیشین چند بار مهمان ما بودند. دعوت نامه برای مهمان مدعو ارسال می‌شود و او مختار است که بپذیرد یا نپذیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اظهار داشت: نطق‌های اعضای خبرگان در زمان‌های مشخص ساماندهی شد و زین پس، نطق‌ها به ترتیب الفبا خواهد بود. یک هفته قبل از اجلاسیه، به فردی که نوبت اوست، اطلاع داده می‌شود که قرار است سخنرانی کند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه یکی دیگر از مصوبات مجلس خبرگان موضوع اصلاح قانون انتخابات بود، گفت: خبرگان این موضوع را بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌دانند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای مجلس خبرگان به تجمیع انتخابات خبرگان با یکی از دو انتخابات شوراها یا ریاست‌جمهوری رأی دادند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات این اجلاس این بود که اگر در یک حوزه انتخابیه، تنها یک نفر کاندیدا وجود داشت، یا باید از سایر حوزه‌ها، افرادی که صلاحیت‌شان توسط شورای نگهبان تأیید شده به آن حوزه بروند و با او رقابت کنند یا عنوان انتخابات درباره آن حوزه صدق نمی‌کند و انتخابات برگزار نمی‌شود.

وی به حضور آیت الله رئیسی در هیئت رئیسه خبرگان پرداخت و گفت: با آمدن آیت‌الله رئیسی، هئیت رئیسه جوان‌تر شده است.