به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اولین اکران جهانی فیلم جدید دنی بویل کارگردان سرشناس بریتانیایی در جشنواره ترایبکا و به‌عنوان فیلم پایانی این جشنواره صورت می‌گیرد.

این فیلم با عنوان «دیروز» ۴ می به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره ترایبکا روی پرده می‌رود.

این جشنواره که از ۲۴ آوریل کار خود را با نمایش «آپولو» شروع می‌کند، دیروز پنج شنبه اعلام کرد که به مناسبت چهلمین سال ساخته شدن «اینک آخرالزمان» ساخته فرانسیس فورد کاپولا و سی امین سالگرد ساخته شدن «هر چی خواستی بگو…» ساخته کامرون کرو با بازی جان کیوسک برنامه‌هایی خاص در نظر گرفته است و نسخه‌های بازسازی شده این دو فیلم را که هنوز دیده نشده به نمایش می‌گذارد.

ترایبکا همچنین اعلام کرد که میزبان نخستین اکران جهانی «بین من و ذهن من» درباره تری آناستاسیو خواهد بود.

در عین حال در بخش ورزشی ترایبکا «خوب، بد، گرسنه» نمایش داده می‌شود.

ترایبکا که امسال هجدهمین دوره برگزاری را تجربه می‌کند همچنین اعلام کرده برای بیست و پنجمین سالگرد ساخته شدن «تلخی‌های واقعیت» با بازی وینونا رایدر و ای تن هاوک که به کارگردانی و بازیگری بن استیلر ساخته شده میزبان کارگردان و هلن چایلدرس نویسنده آن خواهد بود. بازیگران این فیلم نیز در نشستی دور هم جمع می‌شوند.

ترایبکا همچنین یک نمایش آزاد از «جنگ ستارگان: اپیزود چهارم- یک امید جدید» را که محصول ۱۹۷۷ است، برگزار می‌کند.

فیلم «دیروز» محصول یونیورسال ۲۸ ژوئن اکران می‌شود. این فیلم با فیلمنامه ریچادر کورتیس با بازی همیش پاتل در نقش یک خواننده-ترانه‌نویس پرتلاش است که آرزو دارد تا به شهرت برسد. و این در حالی است که بهترین دوست دوران کودکی او با بازی لیلی جیمز نیز در کنار اوست. در این فیلم که کیت مک‌کینون و اد شیران هم در آن بازی کرده‌اند، این خواننده در یک تصادف اتوبوس بیهوش می‌شود و وقتی به هوش می‌آید می‌فهمد گروهی به نام بیتلز هرگز وجود نداشته است. بنابر این او ترانه‌های آنها را دوباره اجرا می‌کند و به شهرت می‌رسد.