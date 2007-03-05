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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۲۵

نشست "تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی" برگزار می شود

نشست "تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی" برگزار می شود

نشست "تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی" با حضور حجت الاسلام صادق لاریجانی، روز پنجشنبه 17 اسفند ماه در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عالی حکمت اسلامی پنجمین نشست از سلسله نشستهای خود را با موضوع تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین لاریجانی پنج شنبه 17/12/1385 از ساعت 30/15 برگزار خواهد کرد.

در این نشست که با حضور صاحب نظران حکمت و فلسفه اسلامی برگزار خواهد شد، حجت الاسلام والمسلمین میرسپاه و حجت الاسلام والمسلمین معلمی، وظیفه نقادی جلسه، و حجت الاسلام والمسلمین فیاضی داوری نشست را بر عهده خواهند داشت.

نشست مذکور از ساعت 30/15 الی 18 در محل بلوار امین، مدرسه معصومیه(س)، سالن همایشهای مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 457122

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