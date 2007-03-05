نشست "تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عالی حکمت اسلامی پنجمین نشست از سلسله نشستهای خود را با موضوع تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین لاریجانی پنج شنبه 17/12/1385 از ساعت 30/15 برگزار خواهد کرد.

در این نشست که با حضور صاحب نظران حکمت و فلسفه اسلامی برگزار خواهد شد، حجت الاسلام والمسلمین میرسپاه و حجت الاسلام والمسلمین معلمی، وظیفه نقادی جلسه، و حجت الاسلام والمسلمین فیاضی داوری نشست را بر عهده خواهند داشت.

نشست مذکور از ساعت 30/15 الی 18 در محل بلوار امین، مدرسه معصومیه(س)، سالن همایشهای مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.