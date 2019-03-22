پیروزی تیم فوتبال امید ایران برابر ترکمنستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران در مرحله سوم انتخابی المپیک ۲۰۲۰ از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ترکمنستان رفت که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان کرانچار به پایان رسید. حدود هزار تماشاگر این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

معراج اسماعیلی، علیرضا آرتا، امید نورافکن، محمد آقاجانپور، سینا زامهران، محمد مسلمی‌پور، مهدی مهدی‌خانی، وحید نامداری، مهدی قائدی، امیر روستایی و محمدرضا آزادی مردان ایران در شروع بازی بودند.

ملی پوشان امید ایران که از نتیجه دیدار عراق و یمن دو حریف دیگر خود مطلع بودند و می‌دانستند عراق با پنج گل یمن را شکست داده است، از همان دقیقه اول برای رسیدن به گل بی تابی کردند و حملات زیادی را روی دروازه ترکمنستان ریزی کردند اما نتوانستند زود به گل برسند.

در حالی که ملی ملی پوشان ایران در زدن ضربه آخر ناکام بودند در دقیقه ۳۵ این مدافع حریف بود که توپ ارسالی بازیکنان ایران را به اشتباه وارد دروازه خودشان کرد تا شاگردان کرانچار یک بر صفر پیش بیفتند و این نتیجه را تا پایان نیمه اول حفظ کردند.