اقامت بیش از۲۵۶هزار روز در مراکز نوروزی آموزش و پرورش خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه اظهار کرد: از این تعداد ۱۹ هزار و ۱۳۹ خانوار فرهنگی و ۷ هزار و ۶۸۴ خانوار غیرفرهنگی هستند.

وی افزود: تا پایان پنجمین روز اسکان، ۲۵۶ هزار و ۱۰۰ نفر روز در مراکز اسکان نوروزی پذیرش و اسکان شدند که از این تعداد ۱۷۹ هزار و ۱۳۸ فرهنگی و ۷۶ هزار و ۹۶۲ غیرفرهنگی در این مراکز اسکان شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان همچنین با بیان اینکه تاکنون ۹۶ هزار و ۵۶۴ نفر در مراکز اسکان نوروزی آموزش و پرورش استان پذیرش شدند، توضیح داد: از این تعداد بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۹۹ نفر فرهنگی و همچنین ۲۷ هزار و ۶۶۵ نفر غیرفرهنگی هستند.

تقی زاده با اظهار اینکه تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ کلاس به ظرفیت مراکز اسکان فرهنگیان استان اضافه شده است، بیان کرد: هم اکنون بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ کلاس مهیای پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی هستند.

وی در پایان یادآور شد: برای تسهیل اسکان میهمانان نوروزی از همه ظرفیت‌های موجود در استان استفاده خواهیم کرد.