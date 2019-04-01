آسمان نیمه ابری و بارش پراکنده باران در روز طبیعت در استان زنجان

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی روز طبیعت در مناطق مختلف گردشگری استان زنجان، افزود: منطقه گاوازگ (ائل داغی)، سد حسن ابدال، زنجانرود (زنجان چایی) خانچایی، پارک جنگلی گلستان و ارم، سد تهم، شیلاندر، ارمغانخانه، (آبگرم وننق) و دشت سهرین در روز ۱۳ فرودین ماه دارای وضعیت جوی نیمه ابری، گاهی با افزایش ابر، رگبار پراکنده و ورزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: اهالی شهرستان سلطانیه در مراکز گردشگری این شهرستان که شامل شهر سلطانیه، سد بوئین، چشمه شاه گلی و معبد داش کسن است شاهد آسمان نیمه ابری و بارش پراکنده باران و ورزش باد شدید در برخی ساعات روز خواهند بود.

همتی ادامه داد: غار کتله خور، آبگرم سرگاب، سجاسرود و سد کرسف در شهرستان خدابنده هم در روز طبیعت دارای آسمان ابری تا نیمه ابری همراه با رگبار پراکنده باران در بعضی ساعات روز خواهد بود. همچنین وزش باد تند لحظه‌ای نیز در مناطق گردشگری خدابنده رخ خواهد داد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان افزود: شهروندان ابهری نیز در مناطق گردشگری سد شویر و سد کینه ورس شاهد آسمان نیمه ابری و بارش باران رگباری و ورزش باد مقطعی خواهند بود.

همتی ادامه داد: آسمان سد خلیفه لو در شهرستان خرمدره نیز در روز طبیعت نیمه ابری و درب برخی ساعات روز ابری با رگبار پراکنده و ورزش باد نسبتاً شدید است.

وی ادامه داد: در منطقه گردشگری آبشار ونه سر، ده بهار، شست و شیرین سو (درام) در شهرستان طارم نیز احتمال بارش باران و ورزش باد در قبل از ظهر وجود دارد و بعد از ظهر از حجم ابرها کاسته خواهد شد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: آسمان نیمه ابری همراه با احتمال وقوع رگبار باران و ورزش باد با کاهش تراکم ابر در منطقه گردشگری دریاچه پری (خندقلو) قلعه بهستان و سد مراش (دندی) وضعیت غالب جوی مراکز گردشگری شهرستان ماهنشان خواهد بود.

همتی افزود: شهروندان ایجرودی نیز در روز طبیعت شاهد آسمان نیمه ابری با رگبار پراگنده باران و ورزش باد تند در برخی از ساعات روز در مراکز گردشگری سد گلابر و چشمه آبگرم ارکویئن خواهند بود.

وی ادامه داد: سرعت ورزش باد در استان زنجان در روز طبیعت ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.