سی و نهمین دوره آزمون جامع پیش کارورزی فردا برگزار می شود / کلید سوالات 20 اسفند منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد: آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) شامل 200 سئوال چهار جوابی با مدت پاسخگویی 200 دقیقه است.

برای پاسخ های نادرست این آزمون نمره منفی در نظر گرفته نشده است وتنها پاسخ های درج شده در پاسخنامه مورد قبول قرار می گیرد.

به همراه داشتن تلفن همراه و هرگونه یادداشت، کتاب و جزوه در جلسه آزمون ممنوع است و به همراه داشتن و یا استفاده از آنها تقلب محسوب می شود.

فرم مخصوص برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی در انتهای دفترچه قرار دارد و شرکت کنندکان در صورت اعتراض باید فرم را تکمیل کرده و به دانشگاه تحویل دهند.

کلید اولیه پاسخنامه در بعد از ظهر یکشنبه 20 اسفند به کلیه دانشگاه ها ارسال می شود و همزمان بر روی سایت اینترنتی http://dme.hbi.ir قابل دسترسی خواهد بود.

شرکت کنندگان می توانند اعتراضات خود را از بعدازظهر روز پنجشنبه 17 اسفند تا ساعت 2 بعدازظهر روز دوشنبه 21 اسفند به دانشگاه محل آزمون تحویل داده و دانشگاه نیز موظف است آن را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارسال کند.

کلیه اعتراضات رسیده به دبیرخانه در زمان مقرر جمع آوری و توسط هیئت طراحان و ناظرین دبیرخانه مورد رسیدگی قرار می گیرد.