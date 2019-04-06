جزئیات نرخ رسمی انواع ارز/قیمت یورو کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز شنبه ۱۷ فروردین ماه ۹۸، بدون تغییر نسبت به پنجشنبه گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس با ۵۶۳ ریال کاهش نسبت به روز پنجشنبه ۵۴ هزار و ۷۶۱ ریال و هر یورو نیز با ۸۵ ریال افت در مدت مشابه به قیمت ۴۷ هزار و ۱۳۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۹۹۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۱۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۷۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۱۰ ریال، روپیه هند ۶۰۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۸۴۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹ هزار و ۷۰۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۵۹۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۳۶۴ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۲۸۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۸۰ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۴۶۹ ریال، روبل روسیه ۶۴۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۵۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۶۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۰۳ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۷۵۹ ریال تعیین شد.

افزون بر این نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۱۷ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۵۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار ۶۸۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۷۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۹۳۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۷۷ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۶۴۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۶۲۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۶۴۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.