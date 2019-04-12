به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های این هفته آبدان گفت: امام علی در نامه ۵۳ می‌نویسد: برای فرماندهی سپاه کسی را برگزین که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر و خودت بیشتر و دامن او پاکدامن تر باشد. در مقابل سختی‌ها شکیبا و بر ضعیفان رحمت و بر قدرتمندان قدرتمند باشند.

وی اضافه کرد: در هفته گذشته با تروریستی اعلام کردن سپاه انقلاب اسلامی یک اشتباه راهبردی مرتکب شدند. و اعلام می‌کنیم که همه مردم ایران و مجاهدان سپاهی هستند. آنها با همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که دارند رو به سقوط خواهند بود.

امام جمعه موقت آبدان تاکید کرد: در هفته گذشته امام خامنه ای در دیدار پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: آمریکایی‌ها کید و مکر می‌کنند اما قرآن می‌فرماید کفار فریب می‌خورند.

وی افزود: ترامپ احمق و اطرافیان او می‌خواهند انقلاب اسلامی را از بین ببرند اما پس از ۴۰ سال نتوانستند. آن روز که انقلاب هیچ چیزی نداشت شما غلطی نکردید، امروز با این همه توانایی نظام اسلامی، می‌خواهید انقلاب را ساقط کنید؟ با هر پیروزی سبزپوشان سپاه، دشمن ما بیشتر در سرازیری سقوط قرار می‌گیرد.

پهلوزاده افزود: سپاه یک ایدئولوژی بر آمده از مکتب پیامبر و امیرالمومنین است و کینه دشمن نسبت به سپاه به دلیل این است که انقلاب خار چشم دشمن شده و سپاه نیز در حفاظت از آن سنگ تمام گذاشته است. آخرین مورد آن نیز فداکاری در جریان سیل امسال است.

وی اظهار داشت: نه تنها ما، جامسکی نیز همین اعتقاد را دارد که آمریکا تروریست است. چند روز قبل اتحادیه اروپا تحریم‌های یک ساله خود را بر علیه ایران تمدید کرده و این نتیجه انتظار غرب ماندن است.

امام جمعه موقت آبدان اضافه کرد: دکترین انقلاب اسلامی در جهان اسلام منتشر شده و با هیچ اقدامی نمی‌توان جلوی آن گرفت و در مرحله تمدن سازی نیز دشمن هیچ غلطی نخواهد کرد. اینها کینه بدر و خیبر در دل دارند، و ان شالله با ذوالفقار ولایت از بین خواهند رفت.

وی بیان کرد: وظیفه انسانی ما است که به کمک مردم سیل زده برویم و می‌تواند جبران آلام آنها باشد و هر کسی در حد توان خود کمک کند.

پهلوزاده ادامه داد: چهار شنبه روز میلاد حضرت علی اکبر است، این روز را به جوانان تبریک عرض می‌کنیم. ۲۹ فروردین هم روز ارتش جمهوری اسلامی است این روز را به ارتشیان تبریک می‌گوئیم.

آمریکا محور تروریسم است

حجت الاسلام صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در شب ولادت با سعادت حضرت سیدالشهداء (ع) و به‌مناسبت روز پاسدار، کینه آمریکا از سپاه را ناشی از حضور آن در خط مقدم مواجهه با دشمن در میادین گوناگون دانستند و به تبیین علت خصومت آمریکایی‌ها با سپاه پرداختند.

وی افزود: رهبر انقلاب علت خصومت آمریکا با سپاه را در پیشگامی آن در دفاع از کشور و انقلاب برشمردند و فرمودند: سپاه هم در میدان عملیاتی و مقابله با دشمن در مرزها و حتی چند هزار کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت زینب (س) پیشقدم است و هم در میدان مقابله سیاسی با دشمن.

عاشوری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، اقدامات خبیثانه آمریکایی‌ها علیه سپاه را ادامه تلاش‌های‬ ‏بی‬ ‏نتیجه دشمنان انقلاب اسلامی علیه ملت ایران ارزیابی کردند و تصریح کردند: آمریکایی‌ها به خیال خود علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و ایران نقشه می‌کشند و گربه‬ ‏رقصانی می‌کنند، البته این خباثت‌ها به جایی نخواهد رسید و با برگشتن کید و فریب آن‌ها به خودشان، دشمنان جمهوری اسلامی مانند ترامپ و احمق‌های دور و بر نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت به سمت حضیض هستند.

امام جمعه بندر سیراف افزود: معرفی پاسداران به عنوان تروریست برای مردمی که هنوز صدای جانشین فرماندهی کل سپاه را که به مردم می‌گوید پاسداران حاضرند جلو سیل بخوابند تا آسیبی به شما نرسد، در گوش دارند، طبیعی است که این سخن، معنایی جز دشمنی و کینه توزی با ملت ایران از هر قوم و مذهب ندارد.

حجت الاسلام عاشوری افزود: طرح تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۲۰۰۱ در دستور کار رؤسای جمهور آمریکا قرار داشته و جرج بوش و باراک اوباما رؤسای جمهور سابق آمریکا همواره به دلیل هراس از پیامدهای آن، از عملی کردن این طرح خودداری می‌کردند.

وی ادامه داد: بسیاری معتقدند که هدف فوری اقدام ترامپ و تیم وی با انتخابات بیست و یکمین دوره کنست اسرائیل مرتبط است. این تصمیم یک روز مانده به این انتخابات اتخاذ شده و در واقع آخرین برگ برنده‌ای است که ترامپ در اختیار بنیامین نتانیاهو برای پیروزی در این انتخابات قرار داد.

امام جمعه بندر سیراف گفت: برخی منابع آمریکایی به سی ان‏‬ ان گفته اند که تروریستی خواندن سپاه بیشتر جنبه نمادین‏‬ دارد چراکه این نهاد هم‏‬ اکنون نیز به موجب فرمانی که جرج بوش، رئیس‏‬ جمهور اسبق آمریکا، پس از حملات ۱۱ سپتامبر آن‌ را امضا کرد، از دید واشنگتن یک نهاد تروریستی به شمار می‌رود.

وی‬ ادامه‬ داد: به نظر می‌رسد که دولت ترامپ به‌دنبال اجرای یک عملیات روانی علیه ایران است. در واقع ترامپ به‌دنبال نوعی تفکیک در اقتصاد ایران است تا اقتصاد تحریمی را از غیر تحریمی جدا کند و در نهایت سپاه را به‌عنوان عامل مشکلات اقتصادی ایران معرفی کند.

امام جمعه سیراف افزود: در برابر تصمیم آمریکا، باید راه‌های ضربه زدن به اقتصاد آمریکا و شرکای آن‌را پیدا کرد. مثلاً آمریکایی‌ها در منطقه کارهای پیمانکاری زیادی دارند و ایران می‌تواند روی مختل کردن فعالیت‌های آنان کار کند. یک وجه دیگر ضربه زدن به اقتصاد شرکای منطقه‬ ای آمریکاست.

وی‬ گفت: آمریکا بسیاری از شکست‌های خود را به دلیل حضور تأثیرگذار سپاه در ایران می‌داند. شکست انواع فتنه‌ها در داخل ایران، کودتاهای ناکام، عبور ایران از تحریم‌ها و تکمیل پروژه‌های نفتی و گازی در پارس جنوبی و هم‏چنین تأمین امنیت داخلی همه به‌دلیل اقتدار سپاه بوده است.

عاشوری‬ خاطرنشان‬ کرد: علاوه بر این شکست طرح تجزیه کشورهایی مانند سوریه، عراق و لبنان و هم‏چنین شکست در به قدرت رساندن تروریست‌ها در سوریه و مسائل دیگر به‌دلیل حمایت‌های سپاه از مردم منطقه صورت‏گرفته است. این مسائل باعث ایجاد نوعی عقده ترامپ نسبت به سپاه پاسدارن شده و به‌همین‌دلیل با تروریستی اعلام کردن این نهاد مردمی سعی در انتقام دارند.

وی‬ افزود: قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا از دو وجه قابل بررسی است؛ ‬ یا این‌که این تصمیم تاریخ مصرف مشخصی دارد و با هدف کمک به نتانیاهو در انتخابات پارلمانی صورت‏‬ گرفته و احتمالاً پس از برگزاری انتخابات و مخالفت کنگره آمریکا با تصمیم ترامپ تاریخ مصرف این اقدام نیز به پایان می‌رسد یا این‌که اهداف بلندتری برای این تصمیم در نظر گرفته شده که در این صورت تبعاتی که متوجه آمریکایی‌ها از این اقدام خواهد شد بسیار بزرگ‌تر و هزینه‬‌برتر خواهد بود.

امام جمعه سیراف افزود: در صورت تهدید کردن و عدم اجرای تهدید از سوی ایران، ماهیت و کارآمدی تهدید نیز زیر سوال خواهد رفت. بنابراین باید به ‏صورت هوشمندانه و با در نظر گرفتن این نکته که ایران به‌ عنوان آغازگر هرگونه جنگی در جهان معرفی نشود واکنش قاطع به تصمیم ترامپ اتخاذ شود.

سپاه بازوی قدرتمند نظام است

شیخ خلیل افرا در نماز جمعه اهل سنت شهر کنگان به علل وقوع بلایا و حوادث طبیعی از نظر اسلام اشاره کرد و گفت: باید در هنگام وقوع حوادث طبیعی علاوه بر اقامه نماز آیات به درگاه الهی توبه کرد و به انجام کارهای خیر پرداخت.

وی ادامه داد: باید فضای معنوی در جامعه ایجاد شود که در نتیجه آن برکات خداوند بیشتر و حوادث و بلایا طبیعی کاهش یابد.

امام جمعه جمعه اهل سنت شهر کنگان وقوع حوادث طبیعی از دیدگاه قرآن را مقدمه‌ای برای تحقق دو امر دانست و گفت: این بلایا یا یک امر خیر و یا تنبیه و مجازات گناهکاران است.

شیخ خلیل افرا در خطبه دوم نماز ضمن محکوم کردن حرکت زشت و غیر اخلاقی دولت آمریکا در قرار دادن نام مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی، این اقدام را نوعی خوش خدمتی به دولت آدمکش اسرائیل در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی دانست و گفت: سپاه یک نهاد رسمی است که طبق قوانین بین المللی با بسیاری از کشورهای دنیا در ارتباط است.

وی ضمن هشدار به دولت منحوس و صهیونیستی ترامپ پیرامون عواقب تصمیم اخیر بیان کرد: آمریکا و کشتی‌ها و نظامیان آنها برای ورود به خلیج همیشه فارس بایستی از سپاه پاسداران اجازه بگیرند و با سپاه هماهنگی کنند و این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که آمریکا با آن روبرو خواهد شد.

امام جمعه جمعه اهل سنت شهر کنگان ادامه داد: جهان درباره پیامدهای تصمیم نسنجیده شیطان بزرگ به واشنگتن هشدار داده و ما نیز اعلام می‌کنیم که ایران اسلامی در مقابل اقدام اخیر آمریکا دست بسته نخواهد بود و در مقابل ماجراجویی و زورگویی و قلدری استکبار سکوت نخواهد کرد.

وی هدف اصلی ترامپ از این حرکت را مشغول کردن ایران به اوضاع داخلی و غفلت از جنایت و معامله او با یهودی سازی قدس و جولان دانست و گفت: ما نصیحت می‌کنیم

که آمریکا دست از شیطنت بردارد، چون سپاه و نیروهای نظامی ما هر وقت اراده کنند و فرماندهی کل قوا فرمان دهند روزگار آنان را سیاه خواهند کرد.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاش‌های همه جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌ها، سپاه را بازوی قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مقابل سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی دانست و با اشاره به سیاست دولتمردان آمریکا در ایجاد اختلاف بین سپاه و مردم گفت: آمریکا و دنیای استکبار بدانند، مردم قدرشناس ایران اسلامی سپاه را پاره تن خود می‌دانند و هیچ گاه فداکاری و ایثارگری چهل ساله این مردان بی ادعا را فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: سپاه در چشم مردم جا دارد و این توطئه اخیر آمریکا باعث افزایش علاقه و محبت مردم به نهاد مردمی سپاه و محکم‌تر شدن وحدت و انسجام و همدلی ملت با رهبری و نیروهای نظامی خود بویژه عزیزان سپاه شده است.

وی در پایان بار دیگر ضمن پیمان عهد با مقام معظم رهبری، حمایت کامل جامعه اهل سنت را از دلاورمردان سپاه اعلام کرد.