جزئیات جلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در این اطلاعیه آمده است: «ضمن ابراز تأسف و اعلام همدردی با هموطنان عزیزی که در اثر جاری شدن سیل اخیر در بخش‌هایی از شهرها و استان‌های کشور دچار آسیب شده‌اند، بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون‌های ذیل می‌رساند، با توجه به مشکلات موجود در این مناطق و براساس گزارش‌های سازمان هواشناسی و در نظر گرفتن وضعیت موجود استان خوزستان و گزارشات وزارت کشور و هلال احمر، شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی علی‌رغم وجود مشکلات اجرایی، تأخیر در اعلام نتایج نهایی آزمون‌ها، نیاز به تغییر و اصلاح برنامه زمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای شروع سال تحصیلی و مشکلاتی که ممکن است برای داوطلبان سایر مناطق ایجاد کند، در جلسه فوق‌العاده روز شنبه ۲۴ فروردین ماه مصوب شد زمان برگزاری آزمون‌های تحصیلات‌تکمیلی، بدین ترتیب تغییر یابد:

۱- زمان برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۳۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از روزهای ۵ و۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ تغییر یابد.

۲- زمان برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ به روزهای ۲۷ و ۲۸ تیر ۱۳۹۸ تغییر یابد.

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه‌ی پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندان‌پزشکی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ به روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ تغییر یابد.

شایان ذکر است، آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سال ۱۳۹۸ در تاریخ اعلام شده قبلی (۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد.»