به گزارش خبرنگار مهر، سعدی یگانه‌ای است که سِحر کلامش به غایت اعجاز دست می‌یازد و از آن روست که ذکر جمیلش در افواه عوام افتاده و صیت سخنش را که در بسیط زمین رفته، همچون شکر می‌خورند و رقعه منش آتش را چون کاغذ زر می‌برند.

مدیر مرکز سعدی‌شناسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در مورد برنامه‌های یادروز سعدی در اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ گفت: آن‌سان که به نیکی واقفید، در سرآغاز فصلی که شکوفه‌بن‌های نوروزی جوانه می‌زدند تا ممد حیات باشند و مفرح ذات، تا غبار تلخکامی‌ها را به فراخنای امیدی سبز، بزدایند؛ رخدادی سهمناک، برگ انتظار را دیگرگونه رقم زد، آن سان که باران بهاران، سیلی دهشتناک، خاطری پریشان و دردمندی مدام در برخی استان‌های کشور، شهر شیراز و حریم سعدی برجای نهاد و با توجه به این امر و به باور ادای دین به فرهنگ غنی برگرفته از آموزه‌های سعدی سترگ؛ مرکز سعدی شناسی و نهادهای همراه بر آن شدند که همگام با تمامی دلجویان ناگوار سیل در شیراز، با دلسپردن به کلام شاعر بلند آوازه ایران زمین، سعدی شیرازی، بخشی از هزینه‌های برگزاری مراسم یادروز سعدی را به فرزندان پاک نهاد خطه سعدی اختصاص دهند که هم از این خاک شریف برآمده‌اند و امروز به دشواری زمان گرفتار آمده‌اند. بی‌شک موسیقی لبخند آنان، در این زمانه عسرت، دلنوازترین طنینی است که در روز سعدی، هوش گوش ما را خواهد نواخت.

کوروش کمالی سروستانی، افزود: با راه اندازی «کمپین سعدی» افزون بر ستاد برگزاری یادروز سعدی، بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و علاقه‌مندان به دوستی و همدلی به این کمپین پیوستند که با هماهنگی نهادهای مردمی ساکنان کوی سعدی، بخشی از مایحتاج ضروری زندگی را همزمان با یادروز سعدی بهآنها اهدا خواهد شد.

مدیر مرکز سعدی شناسی افزود: در ساعت ۲۰، اول اردیبهشت ماه، متقارن با میلاد مبارک حضرت ولی عصر (عج)، در آرامگاه سعدی گرد هم خواهیم آمد و دیگرباره بر خوان الوانش خواهیم نشست و مردمی خواهیم آموخت.

وی در زمینه برنامه‌های علمی همایش نیز گفت: نشست‌های علمی یادروز سعدی، در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه با حضور سعدی پژوهان و سعدی دوستان در تالار فرهنگ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار خواهد شد و در ۳ نشست علمی که تا ساعت ۱۹ همان روز ادامه خواهد داشت؛ استادانی چون اصغر دادبه، نصرالله پورجوادی، جعفر موید شیرازی، ابراهیم انصاری لاری، حسن ذوالفقاری، زیبا اشراقی، حسین کرمی، محمد رضا خالصی و منصور پایمرد؛ پیرامون زندگی و آثار سعدی سخنرانی خواهند کرد.

کمالی افزود: برگزاری نمایشگاه عکس و سند سعدیه، چاپ و انتشار کارت‌های غزل و حکایت و دوفصلنامه سعدی‌شناسی، گلباران آرامگاه سعدی، غزلخوانی و حکایت خوانی نقالان سعدی، خوشنویسی در آرامگاه سعدی، بازدید رایگان در دوم اردیبهشت ماه از سعدیه، اجرای سرود ویژه سعدی، مسابقه گلستان‌خوانی دانش آموزان، از دیگر برنامه‌های جنبی یادروز سعدی است.

وی افزود: سه شنبه هفته گذشته، همایش «سعدی و شیلر» در ادامه برنامه یک دهه «همنشینی سعدی با شاعران بزرگ جهان» مرکز سعدی شناسی و بخش فرهنگی شهر کتاب، در تهران برگزار شد که اجرای این برنامه در شهرهای شیراز، برلین، و وایمار ادامه خواهد داشت.

کمالی سروستانی، اضافه کرد: با همکاری رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای جهان، روز سعدی گرامی داشته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری بزرگداشت یادروز سعدی، متشکل از استانداری فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، شهرداری شیراز، صدا و سیمای مرکز فارس، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و پرورش استان فارس و مرکز سعدی شناسی است.