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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۲۹

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد خبر داد:

دستگیری باند سارقان مسلح احشام در نجف آباد

دستگیری باند سارقان مسلح احشام در نجف آباد

اصفهان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد از دستگیری باند سارقان احشام که به صورت مسلحانه در بیشتر نقاط کشور اقدام به سرقت می‌ کردند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان محمدرضا توکلی اظهار داشت: باند سارقان احشام که به صورت مسلحانه در بیشتر نقاط کشور اقدام به سرقت می‌نمودند، طی عملیات تعقیب و گریز دستگیر و با تشکیل پرونده جهت رسیدگی قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد دلالت داده شدند.

وی افزود: این به صورت مسلحانه در اکثر نقاط کشور از جمله استان‌های اصفهان، زنجان، چهارمحال و بختیاری و غیره دست به سرقت احشام می‌زدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد گفت: پس از شناسایی و دستگیری متهمان، پرونده‌های متعددی از آنها با صدور قرار عدم صلاحیت از حوزه‌های قضائی سراسر کشور به این دادسرا ارسال شده است.

کد مطلب 4598123

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