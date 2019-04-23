دستگیری باند سارقان مسلح احشام در نجف آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان محمدرضا توکلی اظهار داشت: باند سارقان احشام که به صورت مسلحانه در بیشتر نقاط کشور اقدام به سرقت می‌نمودند، طی عملیات تعقیب و گریز دستگیر و با تشکیل پرونده جهت رسیدگی قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد دلالت داده شدند.

وی افزود: این به صورت مسلحانه در اکثر نقاط کشور از جمله استان‌های اصفهان، زنجان، چهارمحال و بختیاری و غیره دست به سرقت احشام می‌زدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد گفت: پس از شناسایی و دستگیری متهمان، پرونده‌های متعددی از آنها با صدور قرار عدم صلاحیت از حوزه‌های قضائی سراسر کشور به این دادسرا ارسال شده است.